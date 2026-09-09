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Blu Radio  / Judicial  / Capturan a presunto enlace del ‘Clan del Golfo’: tendría nexos con narco uruguayo Sebastián Marset

Capturan a presunto enlace del ‘Clan del Golfo’: tendría nexos con narco uruguayo Sebastián Marset

Daniel Uribe Jaramillo sería el responsable de garantizar la salida de distintas sustancias ilícitas desde el Caribe colombiano hacia tres continentes. Se le atribuye también el envío de más de tres toneladas de estupefacientes.

Capturan a presunto enlace del ‘Clan del Golfo’.
Capturan a presunto enlace del ‘Clan del Golfo’.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Fue capturado, en Medellín, por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y de la agencia estadounidense DEA, Daniel Uribe Jaramillo, señalado como uno de los principales enlaces del ‘Clan del Golfo’ para garantizar la salida de clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilícitas desde el Caribe colombiano hacia Estados Unidos, China y Países Bajos.

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La captura se produjo en atención a una solicitud de extradición elevada por la Corte Federal del Distrito Medio de Florida, que requiere a Uribe Jaramillo por cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.

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Durante la investigación, las autoridades establecieron que el señalado haría parte del componente logístico y financiero del ‘Clan del Golfo’ y que tendría nexos con la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en Bolivia y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Además, a Uribe Jaramillo se le atribuye el envío de más de tres toneladas de estupefacientes hacia Estados Unidos, China y Países Bajos. Estas sustancias fueron halladas por autoridades internacionales en contenedores y veleros.

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Por otra parte, en otros procedimientos realizados en Estados Unidos, las autoridades le habrían incautado 500.000 dólares en efectivo, así como información relacionada con la comercialización de fentanilo y otras sustancias prohibidas.

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Uribe Jaramillo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y su captura será comunicada, a través de los canales diplomáticos, a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con el fin de adelantar los trámites correspondientes para formalizar la solicitud de extradición.

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