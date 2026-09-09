Capturan a presunto enlace del ‘Clan del Golfo’: tendría nexos con narco uruguayo Sebastián Marset

Fue capturado, en Medellín, por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y de la agencia estadounidense DEA, Daniel Uribe Jaramillo, señalado como uno de los principales enlaces del ‘Clan del Golfo’ para garantizar la salida de clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilícitas desde el Caribe colombiano hacia Estados Unidos, China y Países Bajos.

La captura se produjo en atención a una solicitud de extradición elevada por la Corte Federal del Distrito Medio de Florida, que requiere a Uribe Jaramillo por cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.

Durante la investigación, las autoridades establecieron que el señalado haría parte del componente logístico y financiero del ‘Clan del Golfo’ y que tendría nexos con la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en Bolivia y posteriormente extraditado a Estados Unidos.



Además, a Uribe Jaramillo se le atribuye el envío de más de tres toneladas de estupefacientes hacia Estados Unidos, China y Países Bajos. Estas sustancias fueron halladas por autoridades internacionales en contenedores y veleros.

Por otra parte, en otros procedimientos realizados en Estados Unidos, las autoridades le habrían incautado 500.000 dólares en efectivo, así como información relacionada con la comercialización de fentanilo y otras sustancias prohibidas.

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Uribe Jaramillo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y su captura será comunicada, a través de los canales diplomáticos, a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con el fin de adelantar los trámites correspondientes para formalizar la solicitud de extradición.