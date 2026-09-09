Jennifer Pedraza sobre disculpas de Juliana Guerrero: "Me parece un libreto que le mandaron a leer"

La senadora Jennifer Pedraza reaccionó a las disculpas y el arrepentimiento expresados por Juliana Guerrero durante la audiencia en la que reconoció su responsabilidad por la presentación de títulos falsos, caso por el que fue condenada. La congresista, quien impulsó las denuncias que destaparon el escándalo, puso en duda la sinceridad de la intervención de Guerrero y fue contundente al referirse a sus declaraciones.

“Honestamente me parece un libreto que le mandaron a leer”, dijo en entrevista con Recap Blu.

Pedraza explicó que, a su juicio, el discurso de Guerrero habría respondido a una estrategia para obtener el acuerdo judicial y, al mismo tiempo, desvincular a otras personas relacionadas con la Fundación Universitaria San José.

“Me parece que le mandaron a decir: 'Esto es lo que usted tiene que decir, y además salve de una vez ahí a Francisco Pareja y Stefany Camacho'”, afirmó la senadora, al cuestionar que durante su intervención Guerrero hubiera señalado que nunca habló con quienes, según Pedraza, tenían posiciones de poder dentro de la institución.



Juliana Guerrero en audiencia por títulos falsos Foto: captura de video

Condena por tres años

La congresista también manifestó reparos frente a la forma en que se produjo el reconocimiento de responsabilidad.

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“Juliana ni siquiera había ido a las anteriores audiencias, tampoco fue a la audiencia de conciliación de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo.

Pedraza aseguró que las pruebas recopiladas durante su investigación fueron determinantes para que Guerrero aceptara su responsabilidad y rechazó que se presente el caso como un simple episodio relacionado con una joven involucrada en un escándalo.

Para la senadora, el proceso judicial contra Guerrero no debería cerrar la investigación sobre lo ocurrido en la Fundación Universitaria San José. La senadora aseguró que durante sus indagaciones encontró “770 títulos irregulares” y planteó que podrían existir más personas involucradas.

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“Aquí puede haber una cosa mucho más profunda”, afirmó, al considerar que el caso de Guerrero podría ser apenas una parte de un problema de mayores dimensiones en el sector educativo.

Finalmente, Pedraza relacionó sus cuestionamientos con la defensa del mérito y el acceso a la educación, especialmente entre los jóvenes que realizan esfuerzos económicos para obtener títulos profesionales.

“Mientras tanto, los cargos de la función pública, que deberían ser para los mejores, siguen repartiéndose por palanca y no por mérito”, concluyó.