“Lo logré y saqué con esfuerzo”: así defendía Juliana Guerrero su falso título de contadora en 2025

Antes de que la investigación de la Fiscalía avanzara hasta un acuerdo en el que Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por la obtención fraudulenta de dos títulos, la joven defendía públicamente sus estudios y explicó en una entrevista con Mañanas Blu cómo, según su versión de entonces, había llegado a graduarse como contadora pública.

En 2025, cuando Guerrero estaba en medio de la controversia por su hoja de vida y su aspiración a ocupar un cargo en el Gobierno aseguró que había estudiado Contaduría Pública inicialmente en la Universidad Popular del Cesar y que posteriormente había realizado un proceso de homologación en Bogotá.

Ahora, un año después, Guerrero negoció con la Fiscalía un beneficio jurídico por la obtención fraudulenta de los títulos entregados por la Fundación Universitaria San José.

¿Qué decía Juliana Guerrero sobre su título de contadora pública?

Durante la entrevista, Guerrero sostuvo que había comenzado sus estudios de Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar y que había avanzado hasta quinto semestre antes de trasladarse a Bogotá.



Su explicación fue que, después de llegar a la capital, retomó sus estudios y realizó una homologación. También afirmó que previamente había obtenido un título técnico del SENA relacionado con contabilidad.

“Yo soy profesional, soy contadora pública”, respondió Guerrero cuando fue preguntada directamente por la naturaleza de su título.

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En ese momento, además, aseguró que había conseguido el título mediante un proceso académico que describió como regular y explicó que había avanzado simultáneamente en los diferentes niveles de formación.

"En este momento yo tengo la experiencia para poder desarrollar la política pública de juventudes, cumplo el requisito porque tengo un título académico que lo logré y lo saqué con esfuerzo, y en el tema de la experiencia eso se está revisando", relató.

¿Cómo explicó la homologación que había realizado?

Guerrero aseguró que las diferencias entre los programas académicos de la Universidad Popular del Cesar y la Fundación Universitaria San José llevaron a que tuviera que realizar una homologación.

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Según su relato de entonces, su formación técnica en el SENA le permitió obtener créditos para avanzar en el programa de tecnólogo y posteriormente continuar con la carrera profesional.

“Yo hice la homologación”, afirmó durante la entrevista, al explicar por qué aparecían distintas etapas de formación en sus antecedentes académicos.

También sostuvo que había estudiado Contaduría porque le gustaban los números y que su intención era complementar posteriormente esa formación con una maestría relacionada con la administración pública.

"Yo hice todo el proceso al tiempo para yo poder graduarme. Hice mi técnico en el SENA, obviamente, y empecé a hacer el tecnólogo homologando, haciendo todos los créditos del tecnólogo, y al mismo tiempo, como estaba cumpliendo esos créditos del tecnólogo, avanzaba con mi carrera", relató.

Juliana Guerrero Foto: Blu Radio

¿Qué decía sobre las dudas alrededor de sus hojas de vida?

Otro de los puntos abordados en aquella entrevista fue la existencia de dos versiones de su hoja de vida durante el proceso relacionado con su eventual llegada al Gobierno.

Guerrero atribuyó la diferencia a un “error humano”. Explicó que había enviado una hoja de vida a Talento Humano del Ministerio de la Igualdad y que, anteriormente, había remitido otra documentación a Presidencia.

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Según su explicación, se terminó publicando inicialmente un documento que no correspondía a la versión actualizada y posteriormente se hizo la corrección para incluir el título de contadora pública.

Sobre su experiencia profesional, Guerrero reconoció que acababa de graduarse y que no tenía todavía la experiencia profesional requerida para obtener la tarjeta profesional de contadora.

En ese momento defendió que el título académico era necesario para cumplir con los requisitos del cargo al que aspiraba y sostuvo que no ejercería funciones propias de la contaduría pública.

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"Para solicitar la tarjeta profesional yo tengo que tener un año de experiencia para poder que el Consejo Nacional de Contaduría Pública me lo dé. Pero hay una particularidad, y es que como yo no voy a dar fe de mi profesión al ser viceministra, yo no voy a firmar una declaración de renta, una actividad contable tributaria, pues yo no necesito firmar como contadora, porque eso yo la requiero en el ejercicio de mi profesión como contadora. Yo no voy a ejercer la contaduría pública, sino que yo necesito el título profesional cumpliendo ese manual de funciones", puntualizó en ese momento.