En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Un mes del terremoto
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Alias 'Pedro', presunto bróker del narcotráfico, fue capturado en Cali con pedido de extradición

Alias 'Pedro', presunto bróker del narcotráfico, fue capturado en Cali con pedido de extradición

De acuerdo con el requerimiento internacional, alias 'Pedro' habría cumplido un papel como presunto bróker e intermediario para una organización criminal de alcance transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Captura
Captura, imagen de referencia
Foto: ImageFX
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias 'Pedro', fue capturado en Cali en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Sijín de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, en cumplimiento de una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Ospina Lemus es requerido por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos. El procedimiento se realizó en un apartamento ubicado en Ciudadela Calle Real de Pascancho, en Cali, Valle del Cauca.

Últimas noticias

BLU Radio, 'Kiko Gomez' / Foto: Noticias Caracol
Judicial

Defensa de ‘Kiko Gómez’ solicita declaración y estudios balísticos por disparo en Procuraduría

Juliana Guerrero en audiencia en la que la condenaron a tres años
Judicial

Habla abogado de Juliana Guerrero y explica su condena: "No falsificó el título, solo lo usó”

De acuerdo con el requerimiento internacional, alias Pedro habría cumplido un papel como presunto bróker e intermediario para una organización criminal de alcance transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Uno de los roles que le atribuyen estaría relacionado con el manejo de los recursos generados por la red. Según el requerimiento, Ospina Lemus habría intervenido en las transacciones relacionadas con cargamentos de clorhidrato de cocaína y se habría encargado de actividades asociadas con la logística, el financiamiento y el blanqueo de capitales.

La hipótesis de las autoridades estadounidenses señala que el presunto intermediario no tendría que entrar en contacto directo con la mercancía para cumplir estas funciones, sino que habría participado en las operaciones relacionadas con el movimiento de los recursos y la coordinación de las transacciones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El requerimiento también señala que Ospina Lemus habría utilizado mecanismos destinados a mantener sus actividades a la sombra, entre ellos tecnologías encriptadas, empresas fachada y sistemas financieros que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados para ocultar los recursos presuntamente ilícitos.

Publicidad

La captura se produjo luego de que las autoridades colombianas recibieran la solicitud de extradición de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, que lo requiere para responder por los cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

Tras el procedimiento, Silvio Mauricio Ospina Lemus quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites correspondientes para definir su eventual extradición a Estados Unidos.

Relacionados

Narcotráfico

Extradición

Publicidad

Publicidad

Publicidad