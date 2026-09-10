Defensa de ‘Kiko Gómez’ solicita declaración y estudios balísticos por disparo en Procuraduría

La defensa del exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko Gómez’, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que lo escuche en declaración jurada dentro de la indagación por el episodio registrado en el piso 26 de la Procuraduría General de la Nación, donde fue hallado un proyectil e impactos en los ventanales.

La petición fue presentada mediante una carta dirigida a la Fiscal general por el abogado Juan Felipe Criollo, apoderado de Gómez Cerchar. En el documento, el defensor cuestionó los señalamientos que públicamente han relacionado a su representado con estos hechos y pidió que la investigación avance con elementos técnicos que permitan establecer objetivamente lo ocurrido.

Los hechos fueron informados el 2 de septiembre de 2026 al presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente fueron vinculados públicamente con la condena proferida contra Juan Francisco Gómez Cerchar el 29 de abril de 2026.

“Esta narrativa mediática ha derivado en señalamientos infundados que pretenden atribuir a mi representado la condición de responsable o determinador de tales conductas”, afirmó la defensa en la comunicación dirigida a la Fiscalía.



Exgobernador de La Guajira Kiko Gómez. Suministrada.

Por esta razón, el abogado solicitó que Gómez Cerchar sea citado y escuchado en declaración jurada. Según explicó, la petición busca que el exgobernador pueda entregar su versión frente a los señalamientos que se han realizado en su contra.

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La defensa también pidió celeridad en la indagación y la práctica de pruebas técnicas sobre la evidencia recolectada en la sede de la Procuraduría. Entre las solicitudes está un estudio balístico de los proyectiles, fragmentos, casquillos y demás elementos encontrados, con el propósito de establecer el calibre, el tipo de munición y las características del arma que habría sido utilizada.

Además, el abogado pidió que se adelante un estudio de trayectoria balística para determinar el punto de origen de los disparos.

La solicitud busca que estos análisis permitan establecer, mediante evidencia técnica, qué ocurrió en el piso 26 de la Procuraduría y cuál habría sido el origen de los proyectiles que impactaron los ventanales.

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Finalmente, la defensa dejó una constancia frente a versiones que señalaban que la familia de Juan Francisco Gómez Cerchar tendría previsto abandonar el país. El abogado Juan Felipe Criollo aseguró que esa información es falsa y manifestó que Bibiana Bacci García y sus hijos permanecerán en Colombia.