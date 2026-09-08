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Sismo de magnitud 4.7 sacude a Venezuela y se siente en zonas limítrofes con Colombia

Un temblor de magnitud 4.7 con epicentro en Aroa, Venezuela, fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano durante la madrugada de este martes 8 de septiembre.

Sismo en Venezuela hoy
Sismo en Venezuela hoy
Foto; SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Un sismo de magnitud 4.7 se registró en las primeras horas de la madrugada de este martes 8 de septiembre de 2026 en territorio venezolano, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de sus boletines sismológicos internacionales. El evento telúrico ocurrió exactamente a la 01:49 hora local.

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De acuerdo con el reporte técnico expedido por la entidad con base en datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del movimiento sísmico se localizó en la población de Aroa, en la República Bolivariana de Venezuela. El fenómeno sismológico tuvo una latitud de 10.73 y una longitud de -69.16, manteniéndose bajo constante monitoreo por las autoridades regionales.

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Características técnicas del temblor

El organismo oficial detalló que la profundidad del evento fue superficial, fijada en una cota menor a 30 kilómetros. Debido a la poca profundidad del hipocentro, la onda sísmica tuvo una propagación considerable en la superficie, haciéndose perceptible en varias zonas pobladas del occidente venezolano y en puntos de la región fronteriza con Colombia.

Mapa del Servicio Geológico Colombiano sobre un sismo de magnitud 4.7 con epicentro en Aroa, Venezuela.
Boletín del Servicio Geológico Colombiano que reporta un evento sísmico de magnitud 4.7 registrado el 8 de septiembre de 2026 en Aroa, Venezuela, con profundidad superficial.

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Las estaciones sísmicas ubicadas en el norte de América del Sur y en la cuenca del Caribe registraron el evento de manera simultánea. Entre las zonas geográficas próximas al área del epicentro señaladas en los mapas de monitoreo se encuentran las islas de Aruba, Curazao, Bonaire, San Eustaquio y Saba, además de la franja territorial del norte colombiano.

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Monitoreo y recomendaciones de las autoridades

Los sismos de profundidad superficial tienden a sentirse con mayor intensidad en las áreas cercanas al epicentro, aun cuando su magnitud se ubique en rangos moderados como el de 4.7 en la escala de Richter. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los organismos de gestión del riesgo y atención de emergencias no han reportado daños materiales de consideración ni víctimas fatales producto de la sacudida.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que la información proporcionada en los primeros boletines internacionales está sujeta a revisiones posteriores, a medida que se procesen y consoliden los datos de la red de estaciones sismológicas. Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, verificar las estructuras de sus viviendas y permanecer atentos a las actualizaciones de los canales oficiales de gestión del riesgo ante la posibilidad de réplicas.

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