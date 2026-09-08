Video: trabajador se lanza a la vía y salva a una niña de ser atropellada

Una menor de aproximadamente dos años estuvo en riesgo de llegar a una avenida en la ciudad de Puebla, México, después de salir corriendo de manera inesperada mientras se encontraba con sus padres.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 6 de septiembre de 2026, en la avenida conocida como la Once Sur. Una cámara de seguridad registró la escena y permitió observar cómo la niña se dirigió hacia la calle.

En ese momento, sus padres reaccionaron y corrieron detrás de ella al percatarse de lo ocurrido. Sin embargo, un trabajador que se encontraba en la zona también advirtió el peligro.

😱🇲🇽 ¡Por pocos centímetros!: un hombre rescata a una niña de ser atropellada en el centro de México



👧 Una niña, de aproximadamente tres años, salió corriendo directamente a una avenida transitada en Puebla (centro de México), poniéndose en riesgo de ser arrollada. Sin embargo,… pic.twitter.com/guwCSovV4P — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 7, 2026

¿Cómo logró el trabajador evitar el accidente?

El hombre estaba cumpliendo su jornada laboral y operaba un montacargas cuando observó que la menor corría en dirección a la vialidad. Ante la situación, reaccionó rápidamente y se lanzó hacia ella.

La intervención permitió detener a la niña antes de que llegara a la avenida y ponerla a salvo. De esta manera, el trabajador evitó que la menor fuera arrollada.

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Después del momento de tensión, la pequeña fue reunida nuevamente con sus familiares.

Las imágenes de la cámara de seguridad registraron tanto la reacción de los padres como la intervención del trabajador, quien actuó en cuestión de segundos al notar que la niña se dirigía hacia la calle y terminó evitando una tragedia.