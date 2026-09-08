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Blu Radio  / Mundo  / Video: trabajador se lanza a la vía y salva a una niña de ser atropellada

Video: trabajador se lanza a la vía y salva a una niña de ser atropellada

Una cámara de seguridad registró el momento en que un trabajador reaccionó al ver a una niña de unos 2 años correr hacia una avenida en la ciudad de Puebla, México.

Trabajador salva a niña de ser atropellada.
Trabajador salva a niña de ser atropellada. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Una menor de aproximadamente dos años estuvo en riesgo de llegar a una avenida en la ciudad de Puebla, México, después de salir corriendo de manera inesperada mientras se encontraba con sus padres.

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El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 6 de septiembre de 2026, en la avenida conocida como la Once Sur. Una cámara de seguridad registró la escena y permitió observar cómo la niña se dirigió hacia la calle.

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En ese momento, sus padres reaccionaron y corrieron detrás de ella al percatarse de lo ocurrido. Sin embargo, un trabajador que se encontraba en la zona también advirtió el peligro.

¿Cómo logró el trabajador evitar el accidente?

El hombre estaba cumpliendo su jornada laboral y operaba un montacargas cuando observó que la menor corría en dirección a la vialidad. Ante la situación, reaccionó rápidamente y se lanzó hacia ella.

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La intervención permitió detener a la niña antes de que llegara a la avenida y ponerla a salvo. De esta manera, el trabajador evitó que la menor fuera arrollada.

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Después del momento de tensión, la pequeña fue reunida nuevamente con sus familiares.

Las imágenes de la cámara de seguridad registraron tanto la reacción de los padres como la intervención del trabajador, quien actuó en cuestión de segundos al notar que la niña se dirigía hacia la calle y terminó evitando una tragedia.

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