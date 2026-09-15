Centro Democrático presentó proyecto para que director del DANE sea escogido por terna

Coincidentemente con la polémica por la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de declarar insubsistente al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la bancada del Centro Democrático presentó un proyecto de ley que busca modificar la forma cómo se nombra a la cabeza de la principal entidad estadística del país.

De aprobarse la iniciativa, el director del DANE será seleccionado por una terna presentada por el Banco de la República al presidente, estableciendo un filtro de selección que garantice mayor calidad y capacidad técnica de las personas designadas.

Buscamos incorporar, como lo hemos ido trabajando en otra serie de proyectos, mayor mérito, mayores calidades técnicas, sin quitarle la facultad de nominación al presidente de la República Aseguró el senador por el Centro Democrático, Hernán Cadavid.

Ahora bien, el proyecto no toca la capacidad, de nominación y de declaratoria de subsistencia del presidente, ya que para discutir la autonomía total del DANE, se requiere una reforma constitucional.

“El filtro que se hace previo es por parte del Banco de la República, que evalúa unas condiciones mínimas establecidas para acceder a ese cargo, y no queda básicamente a cualquier discrecionalidad, sino que viene precedida de una entidad que tiene el mayor respaldo y rigor en el Estado colombiano, que es el Banco de la República. Se crea ese instrumento mixto y permitirá que al final del día toda la capacidad de información estadística del Estado colombiano sea la mayor calidad y de la mayor certeza”, agregó Cadavid.