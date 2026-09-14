Juan Manuel Alvarado es el nuevo director del DANE tras insubsistencia de Ricardo Valencia

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que el economista Juan Manuel Alvarado es el nuevo director del DANE.

La decisión se confirmó horas después de que De La Espriella declarara insubsistente a Ricardo Valencia, quien duró un mes en la entidad.

“La decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del DANE correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes del Gobierno anterior”, explica el gobierno en un comunicado.

Ricardo Valencia X:@rvalencia123

Según el documento de la Presidencia, Valencia habría desconocido la directiva 001, que hace referencia al tema de entrevistas y relacionamiento con medios de comunicación.



“Adicionalmente, el saliente director hizo caso omiso de la Directiva Presidencial 001, desconociendo instrucciones presidenciales de obligatorio cumplimiento. Las directivas presidenciales deben ser acatadas por los funcionarios del Gobierno y la coordinación institucional constituye un principio esencial para garantizar una administración pública ordenada, coherente y eficaz”, se lee en el comunicado del gobierno.

Desde el gobierno aseguran que la independencia técnica del DANE será respetada.

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“En reemplazo del saliente director, el presidente de la República designó a Juan Manuel Alvarado Nivia, economista del Caribe, cuya trayectoria profesional y hoja de vida respaldan su designación. El presidente conoció su trabajo durante la organización de las ayudas destinadas a las víctimas del terremoto, donde pudo constatar directamente su capacidad de gestión y compromiso con el servicio público”, dice el comunicado.