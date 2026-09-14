Exportaciones de esmeraldas colombianas van al alza en comparación con 2025: Fedesmeraldas

Las exportaciones de esmeraldas colombianas muestran señales de recuperación en 2026. De acuerdo con el consolidado de la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas), entre enero y julio de este año se exportaron US$85,6 millones en estas gemas, frente a los US$75,1 millones registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 14 %. Aunque el resultado evidencia una mejoría, el comportamiento mensual continúa siendo irregular y está marcado por una alta concentración del valor exportado.

Uno de los principales factores detrás de esta variación fue el comportamiento excepcional de febrero, cuando las exportaciones alcanzaron los US$34 millones, un aumento del 84,4 % frente a los US$18,4 millones registrados en el mismo mes de 2025. También hubo resultados positivos en abril y junio, con incrementos de 35,3 % y 27,9 %, respectivamente.

En contraste, enero, marzo, mayo y julio presentaron caídas frente al año anterior. De hecho, febrero representó el 39,7 % del total exportado entre enero y julio de 2026, por lo que, sin ese mes, el acumulado sería inferior al registrado en el mismo periodo de 2025.

El balance también refleja la importancia del valor agregado dentro de la cadena esmeraldera. De los US$85,6 millones exportados hasta julio, US$80,3 millones correspondieron a esmeraldas talladas y US$5,3 millones a piedras en bruto. Las primeras representaron el 93,8 % del valor exportado, pese a concentrar apenas el 17,8 % de los quilates registrados durante el periodo.



Esmeralda. Foto: Cortesía

Para Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas, las condiciones internacionales continúan representando un desafío para los bienes de lujo.

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“Cuando hay guerras o tensiones internacionales, lo primero que se recorta son las inversiones en bienes de lujo, y las esmeraldas no son la excepción (...) a pesar de las circunstancias, la esmeralda nacional mantiene un mejor valor de quilates respecto a sus competidores, lo que nos permite mantenernos vigentes en el mercado internacional, como un producto de lujo apetecido”, explicó Baquero.

En ese escenario, el sector espera que factores como una mejora en las condiciones arancelarias, la producción y la situación de orden público contribuyan a consolidar la recuperación.

“En el 2026 esperamos mejoras en temas arancelarios, mejorando el acceso en desarrollo logístico. Creemos que con una buena producción tendremos buenos resultados. El mundo está en recuperación”, manifestó Guillermo Galvis, presidente de Acodes, Asociación de Exportadores de Esmeraldas.

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El sector, sin embargo, mantiene retos estructurales relacionados con el acceso a financiación, la exploración de nuevas betas y la atracción de inversionistas.