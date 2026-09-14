¿Cuánto debe invertir en un CDT para recibir un salario mínimo en diciembre?

El mes de diciembre cada vez está más cerca, por lo que muchos colombianos ya empiezan a pensar en cómo ahorrar dinero y cómo obtener ingresos adicionales que les puedan arreglar la Navidad y que no les afecten el bolsillo al terminar el año.

Ante ello, un CDT puede ser una alternativa para quienes buscan generar rendimientos por medio de un capital sin tener que enfrentar los riesgos que presentan otras inversiones. Si bien en Colombia las tasas de captación disponibles actualmente se encuentran entre el 8 % y el 12,9 %, de acuerdo con la entidad y el plazo elegido.

La plataforma 'Mejor CDT' ha estudiado cuál entidad puede beneficiar a los ahorradores, en especial cuando inicia una temporada en la que los gastos son mucho mayores. Por tal motivo, la plataforma eligió a KOA como la entidad con la tasa más elevada para productos con ahorro a un año, ofreciendo un rendimiento de 12,9 % efectivo anual.

Antes de elegir una opción, siempre es importante comparar las condiciones ofrecidas por diferentes entidades y verificar que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Financiera y amparadas por Fogafín.



La tasa de interés es un factor clave en los CDT, ya que determina los intereses que el inversor ganará sobre su inversión. Foto: Bing Image Creator

¿Cuánto dinero debe invertir en CDT para tener dos salarios mínimos?

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La intención de invertir en un CDT es también percibir ganancias adicionales. Ante ello, si la idea es obtener dos salarios mínimos, lo equivalente a $3.501.810 mensuales, sin incluir el auxilio de transporte, el cálculo sería el siguiente.

Para obtener rendimientos de esta categoría por medio de un CDT, la inversión inicial tendría que estar cercana a los $339 millones, tomando como plazo un periodo de 12 meses y una tasa del 12,9 % efectivo anual.

El cálculo parte de un rendimiento bruto aproximado de $43,7 millones al año. Sobre esta rentabilidad se aplica una retención en la fuente del 4 %, de acuerdo con los datos planteados en el ejercicio.

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En términos sencillos, la operación quedaría así:



Capital aproximado: $339 millones.

Plazo: 12 meses.

Tasa: 12,9 % efectivo anual.

Rendimiento bruto: cerca de $43,7 millones.

Retención en la fuente: 4 %.

¿Cuándo puede retirar los rendimientos del CDT?

En este caso, el tema del ahorro no funciona como un salario que llega mes a mes, sino que, al momento de acogerse a un CDT, este tiene un plazo pactado y, para conservar las condiciones del producto, se debe llegar hasta el fin de su vencimiento.

Por ello, si la intención es obtener una rentabilidad que equivale a los dos salarios mínimos mensuales, debe esperar por lo menos un año. El capital y los intereses se mantienen bajo las condiciones acordadas hasta finalizar la vigencia del CDT.

Eso sí, todo depende de la rentabilidad que se haya pactado, por ello comparar con otras entidades resulta necesario. Ahora bien, si la meta es poder contar con un ingreso adicional para diciembre, lo más recomendable es estudiar una inversión fuerte con un plazo de máximo tres meses, lo que permitiría llegar a Navidad con una ganancia extra.