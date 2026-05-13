CDT en Colombia sufriría drástico cambio por decisión del BanRep: ¿qué pasará ahora?

Los CDT siguen siendo la herramienta más fuerte para los colombianos que buscan ahorrar y proteger su dinero, mientras obtienen rentabilidad en medio de la incertidumbre económica que atraviesa el país.

Sin embargo, el comportamiento reciente de las tasas de interés del Banco de la República empezó a mover el panorama y muchos inversionistas están preocupados por lo que pasará desde ahora con sus productos financieros.



CDT en Colombia perderían fuerza tras cambios del Banco de la República

Actualmente, la tasa de interés del Banco de la República se ubica en el 11,25 %, un nivel que impulsó con fuerza las ganancias de quienes cuentan con CDT durante el último año.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera analizadas por MejorCDT, para febrero de 2026, los colombianos tenían cerca de $141,7 billones invertidos en CDT, llegando incluso a superar el dinero depositado en cuentas de ahorro, que ronda los $123 billones.

El crecimiento también se refleja en la cantidad de personas que hoy utilizan este mecanismo de inversión. Según revela MejorCDT, en el país ya son más de 2,3 millones de personas las que tienen un CDT activo.



Desde dicha entidad han señalado que el mercado de CDT ha presentado señales de cambio luego de las decisiones que ha tomado el Banco de la República.

Vale la pena abrir CDT en 2026 Freepik

Tasas de CDT entrarían en equilibrio, según expertos

Según considera David Susa, fundador de MejorCDT, el comportamiento actual indicaría que las tasas están entrando en un punto de equilibrio, donde futuras modificaciones del Banco de la República ya no impactarían de manera agresiva la rentabilidad de estos productos.

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Adicionalmente, recordó que no todas las entidades financieras ofrecen las mismas ganancias, pese a que muchas personas siguen invirtiendo únicamente en un banco tradicional.



Algunas entidades ofrecen tasas cercanas al 13 % E.A.

Los rendimientos cambian según el plazo elegido.

Comparar entre bancos puede representar varios puntos extra de rentabilidad.

Los CDT siguen siendo considerados productos de bajo riesgo.

Cuándo vale la pena abrir un CDT en Colombia

Otro de los puntos que más preocupa a algunos inversionistas es el panorama político y económico que atraviesa el país. Muchos prefieren esperar antes de invertir, pensando que más adelante podrían aparecer mejores opciones.

Lo cierto es que, desde la entidad, indican que aplazar la decisión puede significar pérdidas en términos de rentabilidad. De acuerdo con un estudio de la firma, el 46 % de los inversionistas trata de ser más cauteloso al momento de invertir.

Sin embargo, los expertos advierten que el comportamiento de los CDT responde principalmente a los cambios en las tasas de interés y no a los ciclos políticos. Por ello, consideran que el escenario actual sigue siendo un buen momento para invertir y generar ganancias estables.