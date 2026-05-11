Esto recibiría si tiene un CDT de 5 millones de pesos: rentabilidad dejaría muy buenas ganancias

Miles de colombianos buscan la manera de guardar plata que, a la vez, les genere ingresos y, con el incremento en las tasas de interés, los CDT se han convertido en una solución para millones de personas, por lo que muchos están pendientes del movimiento económico del país para saber si vale la pena invertir.

Ante ello, los certificados de depósito a término fijo (CDT) son una de las opciones más atractivas debido a su inversión de bajo riesgo, y es que establecen una rentabilidad definida desde el primer día. Ante esto, una de las entidades que cuenta con este producto en su portafolio es Davivienda, que permite abrir un CDT desde $500.000 pesos y con la posibilidad de escoger montos desde $500.000 pesos y plazos que van desde 30 hasta 2.880 días.



Lo que recibirá por un CDT de 5 millones de pesos

Para quienes piensan en invertir 5 millones de pesos, actualmente el rendimiento puede cambiar de acuerdo con el tiempo que se deje quieto. En un CDT a 60 días, con tasa de 4,45 % efectiva anual, la utilidad sería de 34.958 pesos.

Pero si el plazo sube a 90 días, la tasa pasaría a 8,40 % efectiva anual y la ganancia podría alcanzar los 97.771 pesos. A 120 días, con una tasa de 8,65 %, el rendimiento llegaría a 134.592 pesos.

Cabe señalar que mientras más aumente el plazo, la rentabilidad crece. Por ejemplo, a 150 días el retorno sería de 173.582 pesos. Para 180 días recibirá una tasa de 9 %, es decir que la utilidad sube a 247.469 pesos.



En un CDT a 240 días, la ganancia estimada es de 283.843 pesos. Y si la inversión se mantiene durante 360 días, con tasa de 9,10 %, el inversionista recibiría 436.800 pesos adicionales al capital inicial.

Así será el matrimonio entre Davivienda y Scotiabank Colpatria en Colombia y Centroamérica Fotomontaje: Blu Radio

Cuánto gana si invierte 3 millones de pesos en CDT

En el caso de que invierta 3 millones de pesos en bancos como Bancolombia, las ganancias dependen del plazo que haya elegido. A 60 días, la rentabilidad es baja: apenas 719 pesos. Pero a 90 días ya se proyecta una utilidad de 49.470 pesos.

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Si el dinero permanece 120 días, el retorno estimado es de 71.185 pesos. A 180 días, la ganancia sería de 75.322 pesos. Con un plazo de 240 días, el rendimiento sube a 155.363 pesos. En 360 días, el inversionista recibiría 236.160 pesos. Y para quienes piensen en un plazo más largo, a 540 días la utilidad proyectada llega a 365.900 pesos.

Bancolombia ya reveló sus horarios de oficinas para final de año Foto: Bancolombia

CDT sigue siendo una buena opción de ahorro

El principal atractivo que tiene invertir en CDT es que se puede saber desde el inicio cuánto dinero recibirá al finalizar el ahorro. Es de bajo riesgo porque no depende de los movimientos del mercado ni de cambios en la valorización de la inversión. Por eso, para muchos colombianos que recibieron ahorros, primas o ingresos extra, el CDT sigue apareciendo como una fórmula práctica para poner a trabajar la plata sin asumir riesgos altos.