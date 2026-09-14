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Blu Radio  / Economía  / Presidente De La Espriella declara insubsistente al director del DANE y nombra a su reemplazo

Presidente De La Espriella declara insubsistente al director del DANE y nombra a su reemplazo

Ricardo Valencia duró tres semanas en el cargo. La Casa de Nariño designó al economista Juan Manuel Alvarado Nivia para asumir la dirección del departamento estadístico.

Ricardo Valencia
Ricardo Valencia
X:@rvalencia123
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto que declara insubsistente a Ricardo Valencia Ramírez como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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Valencia, economista de la Universidad Javeriana, se había posicionado en el cargo el pasado 19 de agosto, por lo que su salida se concreta tras permanecer tres semanas al frente de la entidad estadística.

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Ricardo Valencia
X: @rvalencia123

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A través de un comunicado oficial de la Presidencia de la República, el jefe de Estado confirmó la designación de Juan Manuel Alvarado Nivia como nuevo director de la entidad.

Trayectoria del nuevo director y líneas de gestión

De acuerdo con la información entregada por la Oficina de Prensa del Palacio de Nariño, Juan Manuel Alvarado Nivia es un economista cuya capacidad de gestión fue constatada por el mandatario durante la organización de las ayudas destinadas a las víctimas del reciente terremoto.

Entre las tareas inmediatas fijadas por el Ejecutivo para la nueva dirección del DANE se destacan:

  • Adelantar una revisión rigurosa de la información estadística recibida.
  • Comunicar los resultados al país con transparencia.
  • Avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y tecnológicas de la entidad.
El propósito es llevar al DANE plenamente al siglo XXI, fortalecer sus capacidades institucionales y tecnológicas, y garantizar que el Gobierno y los colombianos dispongan de información estadística rigurosa, independiente, confiable y acorde con las realidades que impactan directamente la vida de los ciudadanos
Señala el comunicado de la Casa de Nariño.

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La remoción de Valencia se produce tras recientes controversias en la comunicación de las cifras económicas nacionales.

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Días atrás se conoció una directiva presidencial que suspendió las habituales ruedas de prensa para la entrega de indicadores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el desempleo, ordenando la divulgación del dato a través de boletines de prensa.

Con este ajuste en la dirección del DANE, la administración del presidente De La Espriella suma tres cambios en altos cargos del Estado, tras las salidas de la vocera Carolina Gómez y la ministra de Educación, Viviane Morales.

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