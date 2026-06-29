Tiroteo en Fan Fest de Miami dejó un muerto y un herido: esto se sabe

La celebración alrededor del Mundial 2026 se vio interrumpida luego de un lamentable hecho de violencia en San José, California. Un tiroteo fue registrado en una zona de aficionados, también conocida como Fan Fest, donde una persona murió y otra quedó gravemente herida, de acuerdo con lo informado por la Policía local, que abrió una investigación por homicidio y ordenó el cierre del sector mientras avanza la recolección de pruebas.

El ataque tuvo lugar en la Plaza San Pedro, uno de los puntos de entretenimiento diseñados para que los aficionados puedan ver los partidos del torneo en pantallas gigantes. Aunque el lugar funcionaba como Fan Fest del Mundial, las autoridades aclararon que en el momento del tiroteo no se transmitía ningún encuentro, pues el único partido programado, Sudáfrica vs. Canadá, había terminado horas antes.

Autoridades investigan tiroteo en zona de aficionados del Mundial

La Policía de San José confirmó que una de las víctimas murió en el lugar de los hechos, mientras que la segunda persona fue trasladada a un hospital con heridas que comprometen su vida.



Tras la emergencia, varias calles cercanas fueron cerradas y se desplegó un operativo de seguridad en la zona. Según informó Reuters, un periodista que estaba cerca del lugar reportó una fuerte presencia policial, vehículos de emergencia y el traslado de una persona en camilla por parte de los equipos de atención.

El área quedó acordonada durante las primeras horas de investigación y varios establecimientos comerciales decidieron cerrar luego del ataque.

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries.



This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026

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San Pedro Square era uno de los puntos de encuentro para ver el Mundial

San Pedro Square se había convertido durante el torneo en uno de los espacios más concurridos para los seguidores del fútbol en la Bahía de San Francisco. Allí, cientos de personas se reunían para disfrutar de las transmisiones y compartir la experiencia del campeonato.

La región había recibido varios partidos del Mundial y mantenía diferentes zonas de aficionados activas para los seguidores del torneo.

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Entre los elementos que analizan las autoridades están:



Testimonios de personas presentes en el lugar.

Registros de seguridad de la zona.

Evidencia recopilada durante el cierre del área.

Por ahora, la Policía no ha informado detalles sobre posibles responsables ni las causas que llevaron al enfrentamiento.

Violencia durante el Mundial en Estados Unidos

El caso de San José se suma a otros hechos violentos registrados durante el desarrollo del Mundial en Estados Unidos. Varias ciudades han reportado situaciones que generan preocupación por la seguridad en medio de concentraciones masivas de aficionados.

Durante el torneo también se han notificado incidentes en lugares como Kansas City y Massachusetts, donde se presentaron ataques con armas de fuego durante eventos relacionados con celebraciones futbolísticas.

