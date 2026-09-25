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Arranca la temporada cultural de Medellín con tributo a Débora Arango e integración con el Urabá

Durante un mes ininterrumpido de programación, la fiesta artística rendirá homenaje a la icónica pintora antioqueña e incluirá por primera vez escenarios de la subregión del Urabá.

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Foto cortesía: Museo de Arte Moderno de Medellín
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Bajo el lema "Medellín, el amor de mis amores" y rindiendo homenaje a la maestra Débora Arango, arranca la temporada cultural más grande y extensa de la región, que este año se amplía a un mes completo de programación e incluye por primera vez a la subregión de Urabá.

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La iniciativa, impulsada por una alianza entre organizaciones culturales y el sector público y privado, busca dinamizar el ecosistema artístico local. La oferta reúne a 150 organizaciones, 32 museos, 10 teatros, 24 librerías independientes, cuatro orquestas sinfónicas, 42 agrupaciones musicales y nueve compañías de danza.

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Medellín consolida así su posición como referente cultural al destacar atributos como la Plaza Botero, el Museo de Arte Moderno, el Museo Pedro Nel Gómez, el histórico barrio Prado y sus más de 500 esculturas en espacio público un legado impulsado desde los años 80, además de ser reconocida como ciudad creativa de la música y la capital nacional de lectura, con un consumo promedio de 6,8 libros por habitante al año.

La programación central irá del 25 de septiembre al 25 de octubre, extendiéndose el doble de tiempo en comparación con la edición anterior. Como gran novedad, la temporada llegará también al Urabá antioqueño del 2 al 18 de octubre, movilizando a 2.500 artistas en 14 municipios, 30 escenarios simultáneos y 170 actividades orientadas a públicos diversos.

"Porque cuando uno ya empieza a conocer a profundidad de Urabá, hay unos municipios que tienen influencia de Córdoba, suena a costeño, bailan bullerengue, Urabá en todo recorrido hemos identificado los procesos que ya existían y entramos a fortalecer precisamente eso para que la promotora pueda dejar capacidad instalada con esta temporada", expresó Lina Botero, promotora cultural MAMM.

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El eje central de esta edición girará en torno al legado de Débora Arango, considerada una de las artistas plásticas más importantes del siglo XX. La programación incluirá el bloque "Tras las huellas de Débora", una reivindicación histórica de su obra que se robustece con la integración de 108 nuevas piezas entregadas en comodato por su familia al Museo de Antioquia.

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"Medellín y Envigado tienen quizá la deuda histórica de reivindicar y de volver a contar su historia y su obra, porque además la obra de Débora desde el punto de vista artístico, es una obra que merece años y años de reconocimiento y así podemos seguir reconstruyendo toda esa historia y visibilizarla y reconocer la artista que fue y que sigue siendo", agregó Botero.

Los organizadores recordaron que la cultura ha jugado un papel fundamental como motor de transformación en los momentos más complejos de la ciudad, por lo que esta vitrina busca fortalecer la sostenibilidad, autonomía y participación de los artistas locales frente a propios y visitantes.

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