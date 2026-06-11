Elecciones segunda vuelta presidencial: cambia puesto de votación para colombianos en Miami

Los colombianos inscritos para votar en el Consulado General de Colombia en Miami deberán acudir a una nueva sede durante la segunda vuelta presidencial. Las autoridades de Coral Gables determinaron que las instalaciones del consulado no cuentan con las condiciones necesarias para albergar la jornada electoral anticipada prevista entre el 15 y el 21 de junio, por lo que el proceso será trasladado al Watsco Center de la Universidad de Miami.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Departamento de Policía de Coral Gables al Consulado de Colombia. Según la autoridad local, durante la primera vuelta presidencial se registraron largas filas, aglomeraciones de votantes sobre vías públicas, afectaciones al tráfico vehicular y dificultades para la movilidad peatonal en los alrededores de la sede diplomática. Además, las autoridades advirtieron que la afluencia esperada para la segunda vuelta podría generar riesgos adicionales para la seguridad, la atención de emergencias y el acceso de residentes y comerciantes de la zona.

A estos factores se suma la implementación de operativos especiales de seguridad y movilidad asociados a eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA que se desarrollan simultáneamente en el sur de la Florida. De acuerdo con la comunicación oficial, la coincidencia de eventos masivos en una zona urbana con limitaciones de espacio llevó a las autoridades a negar el permiso especial requerido para realizar la votación en el consulado.

Como alternativa, las autoridades colombianas y locales acordaron trasladar la jornada electoral al Watsco Center de la Universidad de Miami, escenario que cuenta con mayor capacidad logística, amplias zonas de estacionamiento, infraestructura de seguridad y mejores condiciones para atender de manera ordenada a miles de votantes. La votación se desarrollará entre el 15 y el 21 de junio, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.



Para los ciudadanos que tradicionalmente votan en el Consulado de Colombia en Coral Gables, el cambio representa un desplazamiento relativamente corto. La distancia entre el consulado, ubicado en el sector de Aragon Avenue, y el Watsco Center de la Universidad de Miami es de aproximadamente 3,5 kilómetros. El recorrido toma entre 7 y 10 minutos en automóvil, dependiendo del tráfico, y entre 40 y 50 minutos a pie.

Según el censo electoral de la Registraduría Nacional, 1.414.661 colombianos están habilitados para votar en el exterior durante las elecciones presidenciales de 2026. (Registraduría Nacional del Estado Civil) Florida concentra una de las comunidades colombianas más numerosas de Estados Unidos y se estima que más de 120.000 colombianos están habilitados para sufragar en ese estado, distribuidos principalmente entre las jurisdicciones consulares de Miami y Orlando, lo que convierte a la Florida en uno de los principales centros de votación de colombianos en el exterior.