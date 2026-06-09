Cómo viajar a Miami al Mundial 2026 sin gastar una fortuna: ahorre en hoteles, transporte y comida

Con el Mundial de la FIFA 2026 a punto de comenzar y miles de aficionados ultimando detalles para viajar a Estados Unidos, una de las principales preocupaciones está lejos de la cancha: cuánto dinero se necesitará para hospedarse, movilizarse y alimentarse en una ciudad como Miami.

Sobre ese panorama habló con Blu Radio Mat Ratner, Senior Director, Sports & Entertainment Tourism del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), quien explicó cuáles serán las alternativas disponibles para quienes buscan ajustar su presupuesto durante el torneo.

El directivo aseguró que la ciudad ha diseñado estrategias específicas para facilitar la movilidad de los visitantes, ampliar la oferta de hospedaje y ofrecer opciones gastronómicas para diferentes bolsillos, en medio de la llegada masiva de aficionados internacionales que asistirán a los partidos y actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos Foto: AFP

¿Cómo ahorrar en transporte durante el Mundial 2026 en Miami?

Uno de los gastos que más inquieta a los viajeros es el traslado entre las zonas turísticas y el Hard Rock Stadium, sede de varios encuentros del campeonato. Ratner explicó a Blu Radio que la intención es que los aficionados tengan alternativas distintas al uso del vehículo particular o a depender exclusivamente de aplicaciones de transporte.



"Habrá servicios especiales de transporte y opciones de transporte público hacia el Hard Rock Stadium para ayudar a los visitantes a movilizarse de manera eficiente y reducir los tiempos de desplazamiento durante los días de partido", afirmó.

El vocero añadió que Miami pondrá en marcha un plan de movilidad específico para el Mundial, con rutas diseñadas para conectar los principales sectores hoteleros y turísticos con el estadio.

Además, confirmó que quienes cuenten con entradas para los partidos podrán acceder a beneficios adicionales, como transporte gratuito.

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"Los aficionados que tengan entradas para los partidos tendrán acceso a opciones de transporte gratuitas hacia el estadio como parte de la estrategia de movilidad del torneo", indicó.

Ratner precisó que también continuarán operando otros sistemas habituales de la ciudad, entre ellos el Metromover gratuito en Downtown Miami, los trolleys sin costo, así como Metrorail y Brightline para trayectos de mayor distancia dentro del sur de Florida.

Transporte en Miami Foto: AFP

¿Dónde hospedarse en Miami sin gastar tanto dinero?

Aunque Miami suele asociarse con altos costos, el representante del Greater Miami Convention & Visitors Bureau sostuvo que existen alternativas para diferentes presupuestos y que la ciudad ha ampliado su capacidad para atender la alta demanda que generará el Mundial.

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"El objetivo es garantizar que los visitantes tengan acceso a una amplia variedad de opciones en diferentes rangos de precios durante todo el torneo", señaló.

Entre las zonas destacadas por ofrecer un equilibrio entre precio y conectividad aparecen los sectores cercanos al Aeropuerto Internacional de Miami.

Según Ratner, hoteles ubicados en áreas como Miami Springs suelen incluir beneficios adicionales como desayuno o servicios de traslado, lo que puede representar un ahorro para los viajeros.

También mencionó otros sectores con buena conectividad:



Downtown Miami.

Brickell.

North Beach.

Para quienes viajen en familia y busquen alternativas distintas a South Beach, el directivo destacó zonas como Sunny Isles Beach, Coral Gables y sectores próximos al aeropuerto.

Además, recordó que junio es reconocido como el Miami Hotel Month, una temporada en la que suelen aparecer promociones, descuentos y paquetes especiales de hospedaje.

Miami, Estados Unidos Foto: AFP

¿Dónde comer barato en Miami en el Mundial de la FIFA 2026?

La alimentación será otro de los gastos inevitables para quienes permanezcan varios días en la ciudad. Frente a ello, Ratner aseguró que la oferta gastronómica de Miami incluye opciones más accesibles que los tradicionales restaurantes turísticos.

"En Miami, disfrutar de buena comida no necesariamente implica un alto gasto", afirmó a Blu Radio.

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El vocero recomendó explorar vecindarios con fuerte identidad cultural y presencia latina, donde es posible encontrar propuestas más económicas.

Entre los lugares mencionados aparecen las tradicionales ventanitas de café y restaurantes cubanos de Little Havana y la Calle Ocho, reconocidos por ofrecer productos como sándwiches cubanos y empanadas.

También destacó espacios gastronómicos como:



1-800-LUCKY, en Wynwood.

The Citadel, en Little River.

A esto se sumarán camiones de comida ubicados cerca de los estadios y zonas de alta afluencia durante el desarrollo del torneo.

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¿Dónde vivir el ambiente del Mundial sin necesidad de tener entrada?

Aunque Bayfront Park será el principal punto de encuentro de aficionados con el FIFA Fan Festival, Ratner indicó que no será el único espacio para seguir los partidos.

El directivo señaló que habrá zonas gratuitas para ver los encuentros tanto en Miami como en Miami Beach. Entre ellas mencionó la Miami Beach World Cup Fan Zone, ubicada en Lummus Park, así como transmisiones públicas en Miami Beach Bandshell.

De igual forma, el condado de Miami-Dade prevé actividades en parques públicos, incluido Tropical Park, además de eventos relacionados con el campeonato en espacios como Bayside Marketplace y Brickell City Centre.

"Además, comunidades con una importante presencia colombiana y latinoamericana, como Doral, Kendall y West Miami, tienen previsto organizar eventos independientes, promociones relacionadas con el fútbol y experiencias culinarias especiales durante toda la competición", agregó.

Miami Beach World Cup Fan Zone, en Lummus Park Foto: AFP

¿Qué recomendaciones de seguridad hicieron a los visitantes?

Ratner indicó a Blu Radio que la seguridad continuará siendo una prioridad durante el Mundial y reiteró algunas recomendaciones dirigidas a los turistas internacionales.

Entre ellas figuran mantenerse atentos al entorno, proteger las pertenencias personales y utilizar servicios de transporte autorizados.

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Asimismo, recomendó planificar los desplazamientos con anticipación, especialmente durante los días de partido, cuando se espera una alta congestión vehicular en los alrededores del Hard Rock Stadium y en sectores como Downtown Miami.

"También recomendamos planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar el transporte público siempre que sea posible. Se espera una alta congestión vehicular en las inmediaciones del Hard Rock Stadium y en Downtown Miami durante los días de partido", concluyó.