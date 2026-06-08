Calendario completo del Mundial 2026 con horarios en Colombia

La cuenta regresiva terminó y el Mundial de 2026 comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se dispute la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Será la edición más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA definió un formato de 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los dieciseisavos de final junto con los ocho mejores terceros, dando paso a una fase eliminatoria sin precedentes.

Para Colombia, el torneo comenzará en México frente a Uzbekistán y continuará con partidos ante República Democrática del Congo y Portugal.



Colombia Vs Portugal AFP

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K.



Uzbekistán vs. Colombia: miércoles 17 de junio, 9:00 p.m.

Colombia vs. RD Congo: martes 23 de junio, 9:00 p.m.

Colombia vs. Portugal: sábado 27 de junio, 6:30 p.m.

Todos los horarios corresponden a la hora en Colombia.

Calendario completo de la primera fecha del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica – 2:00 p.m.

Corea del Sur vs. República Checa – 9:00 p.m.

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia-Herzegovina – 2:00 p.m.

Estados Unidos vs. Paraguay – 8:00 p.m.

Sábado 13 de junio

Catar vs. Suiza – 2:00 p.m.

Brasil vs. Marruecos – 5:00 p.m.

Haití vs. Escocia – 8:00 p.m.

Australia vs. Turquía – 11:00 p.m.

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao – 12:00 m.

Países Bajos vs. Japón – 3:00 p.m.

Costa de Marfil vs. Ecuador – 6:00 p.m.

Suecia vs. Túnez – 9:00 p.m.

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde – 11:00 a.m.

Bélgica vs. Egipto – 2:00 p.m.

Arabia Saudita vs. Uruguay – 5:00 p.m.

Irán vs. Nueva Zelanda – 8:00 p.m.

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal – 2:00 p.m.

Irak vs. Noruega – 5:00 p.m.

Argentina vs. Argelia – 8:00 p.m.

Austria vs. Jordania – 11:00 p.m.

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. RD Congo – 12:00 m.

Inglaterra vs. Croacia – 3:00 p.m.

Ghana vs. Panamá – 6:00 p.m.

Uzbekistán vs. Colombia – 9:00 p.m.

Calendario completo de la segunda fecha

Jueves 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica – 11:00 a.m.

Suiza vs. Bosnia – 2:00 p.m.

Canadá vs. Catar – 5:00 p.m.

México vs. Corea del Sur – 8:00 p.m.

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia – 2:00 p.m.

Escocia vs. Marruecos – 5:00 p.m.

Brasil vs. Haití – 8:00 p.m.

Turquía vs. Paraguay – 11:00 p.m.

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia – 2:00 p.m.

Alemania vs. Costa de Marfil – 3:00 p.m.

Ecuador vs. Curazao – 7:00 p.m.

Túnez vs. Japón – 11:00 p.m.

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita – 11:00 a.m.

Bélgica vs. Irán – 2:00 p.m.

Uruguay vs. Cabo Verde – 5:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Egipto – 8:00 p.m.

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria – 12:00 m.

Francia vs. Irak – 4:00 p.m.

Noruega vs. Senegal – 7:00 p.m.

Jordania vs. Argelia – 10:00 p.m.

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán – 12:00 m.

Inglaterra vs. Ghana – 3:00 p.m.

Panamá vs. Croacia – 6:00 p.m.

Colombia vs. RD Congo – 9:00 p.m.

Calendario completo de la tercera fecha

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá – 2:00 p.m.

Bosnia vs. Catar – 2:00 p.m.

Escocia vs. Brasil – 5:00 p.m.

Marruecos vs. Haití – 5:00 p.m.

República Checa vs. México – 8:00 p.m.

Sudáfrica vs. Corea del Sur – 8:00 p.m.

Jueves 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil – 3:00 p.m.

Ecuador vs. Alemania – 3:00 p.m.

Japón vs. Suecia – 6:00 p.m.

Túnez vs. Países Bajos – 6:00 p.m.

Turquía vs. Estados Unidos – 9:00 p.m.

Paraguay vs. Australia – 9:00 p.m.

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia – 2:00 p.m.

Senegal vs. Irak – 2:00 p.m.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – 7:00 p.m.

Uruguay vs. España – 7:00 p.m.

Egipto vs. Irán – 10:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Bélgica – 10:00 p.m.

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra – 4:00 p.m.

Croacia vs. Ghana – 4:00 p.m.

Colombia vs. Portugal – 6:30 p.m.

RD Congo vs. Uzbekistán – 6:30 p.m.

Argelia vs. Austria – 9:00 p.m.

Jordania vs. Argentina – 9:00 p.m.

¿Cuándo se jugarán las fases finales?

Los dieciseisavos de final se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Los octavos de final se jugarán entre el 4 y el 7 de julio.

Los cuartos de final quedaron programados para el 9, 10, 11 y 12 de julio.

Las semifinales serán el 14 y 15 de julio.

El partido por el tercer puesto se disputará el 18 de julio a las 4:00 p.m. (hora de Colombia) en Miami.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Fecha: 19 de julio de 2026

Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Ese día se conocerá al campeón de la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo, que reunirá por primera vez a 48 selecciones y se desarrollará a lo largo de 39 días en Norteamérica.