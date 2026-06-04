Cronograma de la Selección Colombia en el Mundial 2026: partidos, horarios y dónde ver

La Copa Mundial de la FIFA dará inicio a partir del próximo 11 de junio en donde 47 selecciones buscarán quitarle el título a Argentina, la vigente campeona de la competencia y que querrá repetir el galardón en esta edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por supuesto, los focos de atención también se encuentran sobre la Selección Colombia, en cabeza del argentino Néstor Lorenzo. El combinado tricolor tendrá de rivales a Uzbekistán, República del Congo y Portugal -liderada por Cristiano Ronaldo- siendo un reto en las aspiraciones del equipo y buscando superar la marca de 2014, cuando el equipo quedó en la quinta posición.

Conozca las fechas en que estará jugando el combinado tricolor, los rivales, horarios y por dónde podrá ver todos estos partidos EN VIVO, online y gratis para acompañar a la Selección en este reto mundialista.

Selección Colombia Foto: AFP

Partidos de la Selección Colombia en el Mundial

17/06/26 a las 9:00 de la noche: Uzbekistán vs. Colombia (fecha 1).

Uzbekistán vs. Colombia (fecha 1). 23/06/26 a las 9:00 de la noche: Colombia vs. República del Congo (fecha 2).

Colombia vs. República del Congo (fecha 2). 27/06/26 a las 6:30 de la noche: Colombia vs. Portugal (fecha 3).

¿Dónde ver EN VIVO, online y gratis a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA traerá tres opciones para los hinchas tricolor para seguir EN VIVO, online y gratis las emociones de los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, las cuales son:



Blu Radio: a través de YouTube y la señal de 89.9 FM, el equipo de Blog Deportivo tendrá todos los partidos de la tricolor en esta Copa del Mundo.

a través de YouTube y la señal de 89.9 FM, el equipo de Blog Deportivo tendrá todos los partidos de la tricolor en esta Copa del Mundo. Caracol TV : el equipo de Gol Caracol tendrá la habitual transmisión abierta por el canal público para que los hinchas puedan seguir al equipo.

: el equipo de Gol Caracol tendrá la habitual transmisión abierta por el canal público para que los hinchas puedan seguir al equipo. Ditu: la plataforma de streaming de Caracol TV tendrá los partidos de la Selección totalmente gratis y online para que los hinchas vean los duelos EN VIVO.