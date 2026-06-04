Jugador de Selección Colombia podría cambiar de equipo antes de iniciar el Mundial

Aunque las transferencias de los jugadores que participan en el Mundial de la Fifa empieza a moverse después de algunas semanas de iniciarse el torneo, tras mostrar el nivel del futbolista en algunos partidos, parece que un colombiano no tendrá que esperar mucho para cambiar de equipo.

El periodista Julián Capera informó en Blog Deportivo que el joven volante Gustavo Puerta, quien viene de ser titular en el amistoso contra Costa Rica (3-1), podría cambiar de aires en los próximos días. De hecho, este movimiento se daría antes del 11 de junio que empiece la Copa del Mundo.

¿Quiénes están interesados en Gustavo Puerta?

El mediocampista colombiano ya estaría en el radar de varios equipos importantes de Europa, que buscan quedarse con sus servicios antes de que inicie la participación de la Selección Colombia en el Mundial. Según la información entregada por Capera, hay dos clubes de España, dos de Italia y uno de Portugal siguiendo de cerca su situación.

Gustavo Puerta // Foto: AFP

Entre los equipos mencionados aparecen el Bologna y la Lazio de Italia, además del Porto de Portugal, una institución que históricamente ha contado con presencia de futbolistas colombianos. La intención del Racing de Santander, club que comparte los derechos del jugador, sería resolver pronto el futuro del volante para concretar una transferencia antes del debut mundialista.



Gustavo Puerta actualmente pertenece en un 50 % al Racing de Santander y el otro 50 % sigue en manos del Bayer Leverkusen, dueño de sus derechos federativos. El buen rendimiento del mediocampista en España y su aparición con la Selección Colombia han aumentado el interés de clubes que ven en él una apuesta de presente y futuro.

La expectativa es que antes del primer partido de Colombia en el Mundial, programado para el 17 de junio, se conozcan novedades sobre el próximo destino del futbolista. Puerta podría aprovechar la vitrina internacional para dar un nuevo salto en su carrera y continuar su crecimiento en una de las grandes ligas europeas.