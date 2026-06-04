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FIFA prohíbe ingreso de botellas de plástico en el Mundial 2026

La FIFA prohibió el ingreso de botellas de agua reutilizables a los estadios del Mundial 2026. La medida, adoptada por razones de seguridad, obligará a los aficionados a adquirir agua dentro de los recintos.

Aficionados del Mundial no podrán llevar botellas de agua a los estadios
Aficionados del Mundial no podrán llevar botellas de agua a los estadios
Foto: AFP // Freepik
Por: AFP
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

La FIFA prohibió el acceso de botellas de agua reutilizables en los estadios del Mundial 2026, en un cambio de norma de última hora que obligará a los espectadores a pagar por agua embotellada, informó este miércoles The Athletic.

Hasta el mes pasado, el código de conducta oficial de la FIFA para los estadios de la Copa del Mundo de Norteamérica incluía la siguiente cláusula: "Para evitar dudas, se podrán introducir en el Estadio botellas de plástico vacías, transparentes y reutilizables" de hasta un litro de capacidad.

Este miércoles, sin embargo, el medio digital The Athletic reportó que esas directrices se habían modificado para prohibir explícitamente las botellas reutilizables.

"Para evitar dudas, no se podrán introducir botellas de agua reutilizables en el estadio", señala la versión actualizada del código de conducta para los estadios.

En un comunicado compartido con la AFP, un portavoz de la FIFA dijo que el cambio de normativa se adoptó por motivos de seguridad, señalando que varias sedes del Mundial ya prohibían el uso de botellas de agua reutilizables.

"La FIFA está comprometida con la protección de la salud y la seguridad de todos los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y miembros del personal", señaló el organismo.

"La FIFA tomó la decisión de prohibir las botellas para prevenir riesgos y posibles lesiones a los jugadores y asistentes. Las botellas del exterior ya están prohibidas en varios de estos recintos por motivos de seguridad, y la FIFA está aplicando esta medida en todos los estadios del torneo", agregó.

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Foto: referencia, Flow

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La FIFA explica que se dispondrá de sistemas de vaporización, ventiladores, puntos de hidratación y carpas de refrigeración en "el perímetro del estadio".

El agua embotellada dentro del recinto se venderá a precios que "se mantienen en línea con otros eventos celebrados en cada estadio", apuntó.

De acuerdo con expertos, los aficionados enfrentarse a riesgos para la salud debido al calor extremo en los estadios al aire libre durante el Mundial, que organizan conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México.

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En el Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado en Estados Unidos, donde los aficionados se quejaron de temperaturas abrasadoras, también se prohibió a los hinchas llevar botellas de agua a los estadios.

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