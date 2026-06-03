Colombia debutará en el Mundial con esta camiseta: así lo confirma la Fifa

La Fifa confirmó a través de su página web oficial el uniforme que usarán las 48 selecciones en los 72 partidos que se disputarán en la fase de grupos del Mundial 2026. Por su puesto, detalló con cuál camiseta jugará la Selección Colombia en su debut.

El 17 de junio la tricolor oficiará de visitante ante Uzbekistán en lo que será su regreso a la cita mundialista luego de su ausencia en Qatar 2022. La Fifa informó que la selección perteneciente a la Confederación Asiática de Fútbol vestirá de blanco, mientras que Colombia lo hará de azul.

Lo anterior, para evitar posibles confusiones para los árbitros y para los aficionados durante este partido que se desarrollará en Ciudad de México.

"Siempre que sea posible, la Fifa tratará de asignar a una selección un uniforme de colores oscuros y a la otra uno de colores claros, a fin de ayudar a las personas con daltonismo", agrega el máximo organismo del fútbol.



Así las cosas, el primer partido de la tricolor será con su uniforme de visitante, el cual, según la marca que lo fabrica, el azul "combina los colores claros del mar Caribe y los tonos más oscuros del océano Pacífico".

James Rodríguez con Colombia Foto: AFP

Los otros partidos de Colombia

Para la segunda fecha del Grupo K, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante RD del Congo el 23 de junio y en la tercera jornada cerrará ante Portugal el 27 de junio. Precisamente, para ambos partidos, sí usarán la habitual camiseta amarilla.

Los debuts de Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018

Tras una larga espera, la tricolor volvió a una Copa del Mundo, con camiseta amarilla, y en su primer partido le ganó a Grecia 3-0 con goles de Pablo Armero, Teo Gutiérrez y James Rodríguez.

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Mientras en el inicio de su camino en Rusia 2018, Colombia enfrentó a Japón y cayó 1-2 ante Japón vestido de amarillo con pantaloneta blanca.