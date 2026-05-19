Seleccionador de Portugal resta importancia al partido contra Colombia en el Mundial

A menos de un mes del Mundial, el técnico Roberto Martínez se refirió al partido contra Colombia, último de la fase de grupos para ambas selecciones en el Grupo K. El seleccionador también dio a conocer la lista de los 26 jugadores convocados por Portugal para la competencia.

Martínez no considera que el partido antes Colombia sea el más complicado

En la conferencia de prensa le preguntaron sobre el partido contra Colombia y restó importancia al partido que será la tercera fecha en la fase de grupos.

“No estoy de acuerdo contigo con que sea el partido de Colombia el más importante. En un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias de hacerte favorito o no. Nuestro partido más importante en el Mundial es el primero. Tiene sus condiciones, es un estadio cerrado, que ya practicamos en Atlanta, respetamos mucho el talento individual de Congo”, expresó.



Martínez también presentó a sus 26 convocados, con Cristiano Ronaldo como principal referente. El ganador del Balón de Oro, de 41 años, disputará su sexto Mundial. El delantero sufrió una lesión con su club saudita Al-Nassr a finales de febrero y tuvo que perderse los amistosos de marzo frente a México, que terminó 0-0, y Estados Unidos, partido que Portugal ganó 2-0.

El técnico portugués también habló sobre Cristiano Ronaldo y del rol que cumplirá dentro del grupo en esta Copa del Mundo.

“Cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, está el ícono del fútbol mundial y luego está el jugador, nuestro capitán, que está sometido a la misma exigencia que los demás jugadores”, afirmó.

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El camino de Colombia antes y después del Mundial

El recorrido de Colombia rumbo al Mundial continuará el lunes 1 de junio en Bogotá, en el amistoso frente a Costa Rica. Luego, el 7 de junio, la selección jugará contra Jordania en San Diego, en el último amistoso antes del torneo. En la fase de grupos del Mundial, Colombia debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México. Después enfrentará a República del Congo en Guadalajara y cerrará la primera ronda contra Portugal en Miami. Ese partido ha generado expectativa por la rápida venta de las entradas y el elevado precio de las boletas.