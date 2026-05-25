La contradicción de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la Selección Colombia

La convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de la Fifa 2026 dejó algunas dudas. Aunque el técnico Néstor Lorenzo mantuvo gran parte de la base habitual, en el debate de Blog Deportivo surgieron cuestionamientos por algunos nombres incluidos y otros ausentes, especialmente por lo que varios panelistas calificaron como una “incongruencia” en los criterios del entrenador.

Uno de los casos que más llamó la atención fue la presencia del defensor Willer Ditta. Para algunos analistas, su convocatoria sorprendió porque se esperaba que otros zagueros como Carlos Cuesta o jugadores con mayor continuidad reciente fueran considerados antes.

Sin embargo, durante el debate destacaron que Ditta ha respondido cada vez que recibió oportunidades con la tricolor y, además, cuenta con una ventaja importante: su adaptación al fútbol mexicano y a la altura, teniendo en cuenta que dos de los partidos de la fase de grupos serán en territorio azteca. Incluso, algunos panelistas resaltaron que viene de ser campeón con Cruz Azul y de mantener un buen nivel en la liga mexicana.

Willer Ditta, jugador Selección Colombia Foto: AFP

La contradicción Borre - Castaño

El foco principal de la discusión terminó girando alrededor de Kevin Castaño. Aunque varios reconocieron que Lorenzo suele respaldar futbolistas de confianza aun cuando atraviesan momentos discretos, los periodistas pusieron sobre la mesa las cifras recientes del mediocampista, que reflejan poca participación durante el semestre.



El volante de River Plate apenas ha disputado siete partidos y 235 minutos en lo que va de 2026. Allí apareció la principal crítica hacia Lorenzo: mientras justificó la convocatoria de Juan Camilo 'Cucho' Hernández y la ausencia de Rafael Santos Borré argumentando el criterio de “actualidad”, ese mismo parámetro no parecería aplicarse en todos los casos.

Kevin Castaño con la Selección Colombia // Foto: Instagram @kevincasta5

Precisamente, la ausencia de Santos Borré fue otro de los temas más comentados. Algunos integrantes del panel defendieron al delantero al considerar que en la selección muchas veces cumplió funciones tácticas alejadas de su rol natural como atacante de área. Según expusieron, el delantero fue utilizado para presionar defensas, retroceder por bandas y sacrificarse en labores colectivas, por lo que sienten que nunca fue evaluado únicamente como centrodelantero.

Además, en el debate también se mencionó la no convocatoria de Sebastián Villa, nombre que había generado expectativa en los días previos por su rendimiento reciente y los rumores sobre una posible inclusión.

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Pese a las críticas y cuestionamientos, algunos panelistas coincidieron en que la lista de Lorenzo mantiene una base lógica y coherente con el proceso que ha venido construyendo desde su llegada al banquillo de la Selección Colombia.