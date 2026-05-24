Shakira y Burna Boy arrasan con “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial FIFA 2026

La fiebre mundialista ya comenzó y tiene banda sonora. 'Dai Dai', el nuevo sencillo de Shakira y Burna Boy, elegido como tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se convirtió en un fenómeno global tras superar los 10 millones de visualizaciones en YouTube en poco más de un día desde su lanzamiento.

El videoclip, dirigido por la reconocida realizadora Hannah Lux Davis, mezcla música, fútbol y espectáculo en una producción vibrante que ya genera conversación en redes sociales y plataformas digitales alrededor del mundo.

Además de la presencia de Shakira y Burna Boy, el video cuenta con la aparición de algunas de las máximas estrellas del fútbol internacional, entre ellas Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Rodri, Vinícius Júnior, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Erling Haaland, Luis Díaz, Alphonso Davies, Jamal Musiala y Christian Pulisic.

La canción fue lanzada en beneficio del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, iniciativa que busca impulsar proyectos educativos alrededor del mundo a través del alcance global del fútbol y la música.

