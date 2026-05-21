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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Carlos Vives y la Selección Colombia estrenan tres himnos para el Mundial: "La Fiebre Amarilla"

Carlos Vives y la Selección Colombia estrenan tres himnos para el Mundial: "La Fiebre Amarilla"

Las canciones son inspiradas en la música del artista samario y buscan que sean parte de la banda sonera de la Tricolor durante el Mundial, como en su momento Ryan Castro.

Carlos Vives y la Selección Colombia estrenan tres himnos para el Mundial.jpg
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Ad portas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sorprendió al lado de Carlos Vives al anunciar que Gaira Música Local, disquera del samario, será le encargada de la "Fiebre Amarilla" y vendrá con tres himnos para acompañar a la Tricolor en la competencia.

"Esta iniciativa nace de la convicción de que el fútbol y la música son los dos grandes lenguajes que unen a Colombia. Desde Gaira Música Local, el objetivo es que estos cánticos no sean solo canciones, sino una herramienta de identidad: que suenen en los estadios, en los FanZones dispuestos por la Federación Colombiana de Fútbol, en las casas y en las calles, impulsando desde el alma a los jugadores que visten la camiseta tricolor", explicaron.

Escudo de la Selección Colombia

Es importante que no es la primera vez que la FCF se une a la música en pro al apoyo del equipo, pues, de hecho, hace dos años lo hizo al lado de Ryan Castro con "El Himno Que Nos Une" que se volvió en la banda sonora del equipo en su participación en la Copa América, que lamentablemente perdió el equipo en la final vs. Argentina.

"Estos cánticos están inspirados en tres de los temas más queridos del repertorio de Carlos Vives, reinterpretados con la energía y la voz colectiva de “La Fiebre Amarilla” para alentar a la Selección Colombia, motivarla a dar lo mejor en la cancha y unir a todo el país en ese momento único en que somos uno solo: cuando juega nuestra Sele", añadieron.

Los himnos estarán disponibles el 1 de junio, día en que la Tricolor disputará su duelo amistoso vs. Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, como fiesta de despedida para el viaje a la Copa Mundial de la FIFA.

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