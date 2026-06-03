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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Así le fue a RD Congo, rival de Colombia en el Mundial, en su amistoso contra Dinamarca

Así le fue a RD Congo, rival de Colombia en el Mundial, en su amistoso contra Dinamarca

La selección africana será el segundo rival de la tricolor en la Copa del Mundo. Este compromiso será el 23 de junio a las 9:00 de la noche.

RD Congo vs Dinamarca
RD Congo vs. Dinamarca
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

La República Democrática del Congo, que será rival de Colombia en la Copa del Mundo, consiguió un meritorio empate 0-0 ante una Dinamarca sin pólvora este miércoles en Lieja (Bélgica), en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, que se inicia la semana próxima.

Impulsados por 23.000 hinchas, muchos de ellos de la diáspora congoleña residente en Bélgica y los países limítrofes, los jugadores africanos dieron una buena imagen en defensa y no tanto en ataque.

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La República Democrática del Congo, que en el Mundial jugará en el Grupo K ante Portugal, Colombia y Uzbekistán, se ha venido preparando en las instalaciones del equipo belga Standard de Lieja, como medida ante la epidemia de ébola que vive su país.

RD Congo vs Dinamarca
Edo Kayembe, jugador de RD Congo
Foto: AFP

Los Leopardos volarán el viernes a España, donde esperan jugar un segundo y último amistoso. Iban a jugar inicialmente ante Chile el 9 de junio en La Línea de la Concepción (Andalucía, sur), pero el partido fue suspendido por la alcaldía de esta localidad por "prudencia" ante la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo.

Se siguen estudiando alternativas para la posible disputa de ese amistoso.

Dinamarca no logró clasificar al Mundial 2026, al caer en marzo en el repechaje europeo con República Checa.

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