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Pibe Valderrama revela a qué jugador extrañó en la victoria de Colombia vs. Costa Rica

Aunque ya están listos los futbolistas que representarán al país, el ídolo de la selección no ocultó su posición sobre ese jugador que, para él, merecía estar en la Copa del Mundo.

Pibe Valderrama y Selección Colombia
Pibe Valderrama y Selección Colombia
Fotos: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

Luego de la victoria de la Selección Colombia 3-1 ante Costa Rica en el estadio El Campín, en el partido que fue la despedida de la tricolor ante su público en el país, el Pibe Valderrama analizó el rendimiento de los dirigidos por Néstor Lorenzo y sorprendió al nombrar cuál fue ese jugador que le hizo falta en ese compromiso.

Vale recordar que en ese duelo se apreciaron a la mayoría de los 26 futbolistas que representarán a Colombia en el Mundial, donde enfrentará a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

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Pibe extraña a Borré

Durante el video publicado en sus redes sociales, en el que suele ser una charla con su esposa, el excapitán de la tricolor manifestó que le hizo falta solo un jugador: Rafael Santo Borré, quien solía estar en el "llavero" de Lorenzo, pero esta vez no alcanzó para estar en la Copa del Mundo. Su cupo fue ocupado por Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien juega en el Real Betis de España.

"Merecía estar en un mundial. Él estuvo de principio a fin", dijo el ídolo de la selección.

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