En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones presidenciales
Segunda vuelta
Iván Cepeda
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Gol de Luis Díaz vs. Costa Rica: el guajiro anota con calidad en Bogotá

Gol de Luis Díaz vs. Costa Rica: el guajiro anota con calidad en Bogotá

La estrella de Selección Colombia dijo presente en El Campín y anotó el segundo de Colombia en su amistoso vs. Costa Rica.

Gol de Luis Díaz vs. Costa Rica.jpg
Gol de Luis Díaz vs. Costa Rica //
Foto: AFP / Gol Caracol
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Fiesta en Bogotá gracias a la Selección Colombia en el marco del amistoso vs. Costa Rica, que no se hizo para nada aburrido para la afición con un primer tiempo con un gran despliegue del cuadro Tricolor y con Luis Díaz como protagonista en en los primeros 45 minutos.

Con la cinta de capitán, el guajiro fue el autor del segundo gol del cuadro Tricolor en este duelo amistoso vs. Costa Rica. El segundo cayó al 23', pocos minutos del primero de Dávinson Sánchez, que llegó de los pies y de la genialidad de 'Lucho' para dejar atrás a varios rivales y mandarla al fondo de la red.

El '7' de Colombia demostró una vez más su inmensa calidad para darle otro gol al equipo dirigido por Néstor Lorenzo para darle la victoria parcial a la Selección, en este amistoso preparatorio de cara a la Copa Mundial de la FIFA.

Vea el gol de Luis Díaz vs. Costa Rica

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Luis Díaz

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad