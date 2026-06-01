Gol de Luis Díaz vs. Costa Rica: el guajiro anota con calidad en Bogotá

Fiesta en Bogotá gracias a la Selección Colombia en el marco del amistoso vs. Costa Rica, que no se hizo para nada aburrido para la afición con un primer tiempo con un gran despliegue del cuadro Tricolor y con Luis Díaz como protagonista en en los primeros 45 minutos.

Con la cinta de capitán, el guajiro fue el autor del segundo gol del cuadro Tricolor en este duelo amistoso vs. Costa Rica. El segundo cayó al 23', pocos minutos del primero de Dávinson Sánchez, que llegó de los pies y de la genialidad de 'Lucho' para dejar atrás a varios rivales y mandarla al fondo de la red.

El '7' de Colombia demostró una vez más su inmensa calidad para darle otro gol al equipo dirigido por Néstor Lorenzo para darle la victoria parcial a la Selección, en este amistoso preparatorio de cara a la Copa Mundial de la FIFA.

Vea el gol de Luis Díaz vs. Costa Rica