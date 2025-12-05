En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Cuándo jugará Colombia contra Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje en el Mundial

Cuándo jugará Colombia contra Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje en el Mundial

Anote en el calendario el debut y el partidazo que mostrará el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, excompañeros en el Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Publicidad