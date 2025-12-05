Cuándo jugará Colombia contra Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje en el Mundial

El sorteo del Mundial 2026 dejó a la Selección Colombia en el Grupo K, una zona exigente que comparte con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional del Grupo 1, que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.

Aunque este sábado, 6 de diciembre, la Fifa confirmará las ciudades en las que se disputarán los partidos de este grupo, en el sonajero están cinco ciudades: Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos), además de Ciudad de México y Guadalajara (México). Asimismo, se conocerán los horarios y estadios donde jugará el equipo comandado por el seleccionador Néstor Lorenzo.

¿Cuándo jugará Colombia?

De acuerdo con la información conocida por Blog Deportivo, Colombia debutará el 17 de junio ante Uzbekistán, un rival poco habitual en el fútbol internaciona, pues este será su primer Mundial. Las dos ciudades propuestas para este primer juego son Ciudad de México o Houston, sedes que definirán el escenario para el estreno de los dirigidos por Néstor Lorenzo. Sobre Uzbekistán, el análisis previo destaca a su futbolista más costoso: Abdukodir Khusanov, defensa de 21 años del Manchester City, tasado en 35 millones de euros.

El segundo compromiso de Colombia será el 23 de junio, cuando enfrente al ganador del repechaje internacional. Este partido también se jugará en territorio mexicano o estadounidense: Guadalajara o Houston aparecen como las alternativas. El repechaje definirá al último integrante del grupo entre tres selecciones con perfiles muy distintos: la potencia física de la República Democrática del Congo, la velocidad caribeña de Jamaica y la sorprendente presencia de Nueva Caledonia, que busca dar el golpe.



Finalmente, la fase de grupos cerrará el 27 de junio, con el duelo más esperado: Colombia vs. Portugal, que se disputará en Atlanta o Miami. Será el partido estelar del Grupo K, un choque con uno de los combinados más fuertes del continente europeo, liderado por figuras de talla mundial y con el anhelado reencuentro entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, excompañeros en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo en Portugal // Foto: AFP

Aunque falta la confirmación oficial del calendario por parte de la Fifa, la delegación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comenzará su travesía para encontrar hoteles y las mejores instalaciones para que se prepare Colombia durante el Mundial 2026.