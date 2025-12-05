Colombia en el Grupo K del Mundial 2026: así le ha ido frente a Portugal y los demás rivales

Publicidad
La Selección Colombia ya conoce su camino en el Mundial de 2026. El sorteo realizado este viernes en el Kennedy Center de Washington D. C. dejó a la tricolor en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo.
Colombia llega al torneo tras clasificarse con 28 puntos en las Eliminatorias, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, una campaña que le dio tranquilidad y la devolvió a la Copa del Mundo.
El sorteo dejó un dato clave: Colombia nunca ha enfrentado a Portugal ni a Uzbekistán en categoría absoluta.
El duelo ante los lusos —liderados por una generación con presencia europea de alto nivel, y nadie más ni nadie menos que Cristiano Ronaldo,— será el primero en la historia, al igual que el choque frente a la selección asiática.
El repechaje: el único rival con historial es Jamaica
El tercer rival del grupo saldrá del repechaje FIFA entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.
Solo uno de ellos tiene pasado frente a Colombia: Jamaica.
La tricolor y los ‘Reggae Boyz’ han disputado cinco partidos amistosos, con un balance claro a favor de Colombia: cuatro victorias y una derrota.
Son, además, partidos repartidos en distintas etapas y contextos, lo que convierte a Jamaica en un rival conocido para el fútbol colombiano.
Frente a Nueva Caledonia y RD Congo, en cambio, no existen antecedentes.
Cualquier enfrentamiento en el Mundial será completamente nuevo.
El cronograma de partidos oficiales de Colombia en la Copa del Mundo quedó de la siguiente manera:
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3