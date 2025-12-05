Colombia en el Grupo K del Mundial 2026: así le ha ido frente a Portugal y los demás rivales

La Selección Colombia ya conoce su camino en el Mundial de 2026. El sorteo realizado este viernes en el Kennedy Center de Washington D. C. dejó a la tricolor en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo.

Colombia llega al torneo tras clasificarse con 28 puntos en las Eliminatorias, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, una campaña que le dio tranquilidad y la devolvió a la Copa del Mundo.



Un grupo con rivales inéditos para la tricolor

El sorteo dejó un dato clave: Colombia nunca ha enfrentado a Portugal ni a Uzbekistán en categoría absoluta.

El duelo ante los lusos —liderados por una generación con presencia europea de alto nivel, y nadie más ni nadie menos que Cristiano Ronaldo,— será el primero en la historia, al igual que el choque frente a la selección asiática.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

El repechaje: el único rival con historial es Jamaica



El tercer rival del grupo saldrá del repechaje FIFA entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

Solo uno de ellos tiene pasado frente a Colombia: Jamaica.

La tricolor y los ‘Reggae Boyz’ han disputado cinco partidos amistosos, con un balance claro a favor de Colombia: cuatro victorias y una derrota.

Son, además, partidos repartidos en distintas etapas y contextos, lo que convierte a Jamaica en un rival conocido para el fútbol colombiano.

Frente a Nueva Caledonia y RD Congo, en cambio, no existen antecedentes.

Cualquier enfrentamiento en el Mundial será completamente nuevo.



Calendario de Colombia en el Mundial 2026

El cronograma de partidos oficiales de Colombia en la Copa del Mundo quedó de la siguiente manera:

Fecha 1



Colombia vs. Uzbekistán

Día: 17 de junio de 2026

Fecha 2



Ganador repechaje vs. Colombia

Día: 23 de junio de 2026

Fecha 3

