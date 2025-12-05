En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Condenan a una empresa luego de que un operario fuera asesinado mientras reparaba oleoducto

Condenan a una empresa luego de que un operario fuera asesinado mientras reparaba oleoducto

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronunció por la muerte de un empleado que fue baleado por un francotirador, al parecer del ELN, mientras hacía sus labores en el oleoducto Caño Limón Coveñas.

