Así son las obleas de Floridablanca con sabor a Mundial que conquistan a los aficionados

La pasión por el fútbol ya no solo se vive frente a una pantalla o en las tribunas. En Floridablanca también llegó a la gastronomía gracias a una innovadora propuesta que combina uno de los productos más tradicionales del municipio con las grandes figuras del balompié mundial.

En el establecimiento Tentaciones, Dulces y Obleas, ubicado junto a la Casa de la Cultura de Floridablanca, los clientes pueden encontrar obleas decoradas con imágenes comestibles de reconocidos futbolistas como James Rodríguez, Luis Díaz, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y otras estrellas que prometen ser protagonistas de la próxima cita mundialista.

La iniciativa surgió como una forma de rendir homenaje a varios jugadores que se acercan al final de sus carreras y que podrían disputar uno de sus últimos mundiales.

"Este Mundial es algo especial porque muchos jugadores representativos que todos conocemos, como Cristiano Ronaldo, Messi y James, ya se van y este es su último Mundial. Basados en eso quisimos darles una despedida importante y qué mejor que hacerlo con nuestro capitán, el número 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez", explicó Cristian Jiménez, propietario de Tentaciones, Dulces y Obleas.



Pero la creatividad no se quedó únicamente en las imágenes. Cada oblea fue diseñada con ingredientes y sabores particulares inspirados en algunos de los futbolistas homenajeados.

Para el caso de James Rodríguez, la preparación incluye mazorca, salchicha ranchera, tocineta, crema de la casa y queso salado, mientras que la versión dedicada a Luis Díaz incorpora camarones como uno de sus ingredientes principales, en un guiño a la región Caribe y a las raíces guajiras del jugador colombiano.

"En esta ocasión, para James quisimos entregar una mazorca, una salchicha ranchera, una tocineta, una crema de la casa y queso salado. Ya Lucho Díaz lleva camarones, es un producto distinto que se encuentra más en La Guajira", señaló Jiménez.

En Floridablanca, las tradicionales obleas también viven la pasión mundialista. La creatividad llegó para rendir homenaje a las estrellas del fútbol que harán vibrar el Mundial 2026. Una dulce muestra de talento santandereano que combina sabor, arte y deporte #VocesySonidos pic.twitter.com/QCFL3zVrKp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 4, 2026

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La propuesta ha llamado la atención de niños, jóvenes y familias enteras que buscan una manera diferente de vivir la emoción del fútbol. Además de convertirse en un atractivo para fotografías y publicaciones en redes sociales, las obleas han recibido una positiva respuesta por parte de los clientes.

"Estaba muy rica porque me encanta la combinación de dulce y sal", comentó Luciana Hernández tras probar una de las creaciones.

Por su parte, Diana María Mantilla destacó la mezcla de ingredientes de la oblea inspirada en James Rodríguez.

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"Esta es la oblea de James Rodríguez y está deliciosa. Tiene mazorca, quesito, arequipe, salchicha y tocino. La verdad nunca había probado algo igual. Muy rica, muy recomendada", expresó.

Mientras avanza la expectativa por el Mundial, este negocio santandereano encontró una forma original de unir deporte, tradición y gastronomía.