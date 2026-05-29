Constructora se pronuncia tras colapso de placa en obra de Floridablanca que dejó dos heridos

La empresa IC Constructora se pronunció oficialmente tras el colapso de una placa de concreto en una obra de construcción ubicada en el sector El Bosque de Floridablanca, emergencia que dejó seis trabajadores lesionados y que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

A través de un comunicado, la compañía informó que el incidente ocurrió en la tarde del 28 de mayo durante el proceso de fundida de una de las placas del cuarto piso del módulo comunal del proyecto de vivienda Bosque Central.

Según la constructora, una vez se registró la emergencia se activaron los protocolos de atención y se coordinó el traslado de los trabajadores afectados a centros asistenciales.

De los seis lesionados reportados inicialmente por los organismos de socorro, cuatro corresponden a colaboradores de la empresa. Dos de ellos ya fueron dados de alta, mientras que otros dos permanecen hospitalizados, aunque fuera de peligro y recibiendo atención médica para su recuperación.



"Lamentamos profundamente este incidente y estamos acompañando no solo a los afectados, sino también a sus familias, brindando atención integral y priorizando siempre el bienestar de nuestros colaboradores", señaló la empresa.

IC Constructora aseguró además que entregará toda la información técnica, documental y operativa requerida por las autoridades para esclarecer las causas del colapso.

Por su parte, Marco Andrés Silva López, jefe de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo de Floridablanca, indicó que la emergencia fue reportada inicialmente por el Cuerpo de Bomberos, que alertó sobre la caída de la placa durante las labores de construcción.

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"Desde el municipio coordinamos la atención de la emergencia junto con los organismos de socorro que llegaron al lugar. Se realizó la intervención y el rescate de las personas atrapadas. Ahora avanzamos en una investigación que permitirá determinar cuál fue la falla que se presentó durante la fundición de la placa", explicó el funcionario.

Las autoridades también adelantan evaluaciones técnicas para establecer si el colapso generó afectaciones en otras estructuras del proyecto o en el terreno donde se desarrolla la obra.

Mientras avanzan las investigaciones, la constructora aseguró que realizará una revisión exhaustiva de lo ocurrido con el apoyo de especialistas internos y externos, con el propósito de establecer las causas del incidente y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse