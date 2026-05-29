Dos presuntos sicarios fueron abatidos por la SIJIN tras homicidio en Floridablanca

Un nuevo hecho de violencia se registró en el área metropolitana de Bucaramanga, luego de que agentes de la SIJIN abatieran a dos presuntos sicarios que minutos antes habrían asesinado a un hombre en el sector de Páramo, en el municipio de Floridablanca.

El intercambio de disparos ocurrió la noche del jueves, cuando los señalados atacantes se encontraron de frente con unidades de la Policía Metropolitana tras cometer el crimen en Floridablanca.

Según las autoridades, los uniformados reaccionaron de inmediato al identificar a los presuntos responsables del homicidio, lo que desencadenó un enfrentamiento armado.

En el cruce de disparos un hombre resultó herido cuando se encontraba en una tienda.



#Atención Dos sicarios murieron en un cruce de disparos con agentes de la Sijin de la Policía en Floridablanca cuando se transportaban en una motocicleta tras asesinar a un hombre entre El Carmen y Bucarica #VocesySonidos pic.twitter.com/i8tGbUbRHr — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 29, 2026

Durante el procedimiento, los dos presuntos sicarios resultaron abatidos por agentes de la SIJIN, mientras que la escena fue acordonada para adelantar las labores judiciales y de inspección técnica.

El teniente coronel Harvey Silva, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del asesinato y determinar si el hecho estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales o ajustes de cuentas. "El CTI de la Fiscalía asumió la investigación, " afirmó el oficial.

La Policía abatió a dos sicarios que asesinaron a un hombre en Floridablanca. Las tres muertes se presentaron entre los barrio El Carmen y Bucarica, en el sector conocido como El Páramo. "La Fiscalía asumió la investigación", dijo el coronel Harvey Silva #MañanasBlu pic.twitter.com/Yclt27f9Oo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 29, 2026

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Hace 24 horas en el barrio La Cumbre de Floridablanca en un ataque de sicarios fue asesinado un reconocido comerciante de la zona. Virgilio Bueno Carrillo, de 53 años, era el dueño de una ferreteria. Las autoridades investigan las causas del ataque.

Este nuevo episodio violento vuelve a generar preocupación en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se ha registrado un aumento de homicidios y ataques sicariales en municipios como Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

Las

El comerciante Virgilio Bueno fue asesinado por sicarios en una vía del barrio La Cumbre de Floridablanca. El dueño de una ferretería recibió varios disparos y fue llevado a una clínica donde finalmente murió, confirmaron las autoridades #MañanasBlu pic.twitter.com/N7aD8tY0ZD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 28, 2026

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autoridades han advertido que varios de estos casos estarían ligados a disputas por el control del microtráfico, retaliaciones entre bandas delincuenciales y hechos de extorsión que vienen afectando diferentes sectores de la región.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que mantiene operativos permanentes y acciones de inteligencia para contrarrestar el accionar de estructuras criminales y fortalecer la seguridad en el área metropolitana.