Capturan a 3 falsos agentes de la Sijín que mediante engaños cometían hurtos en Medellín

En un operativo adelantado por la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se logró la captura de tres hombres que se hacían pasar como integrantes de la Sijín para cometer diferentes hurtos en la zona céntrica de la capital de Antioquia, lugar donde fueron sorprendidos en flagrancia por las autoridades.

El reporte que se ha conocido es que los tres delincuentes abordaban a personas y bajo mentiras y engaños como, por ejemplo, hacer procedimientos de control, se llevaba a personas hasta lugares más solitarios de la zona y procedían a robarles sus pertenencias como ocurrió recientemente en el barrio Colón donde los hombres fueron capturados en flagrancia.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que las tres personas estaban en cercanías del Parque de San Antonio, cuando abordaron a dos jóvenes, los llevaron hasta unas escaleras y allí las despojaron de varios de sus elementos, hecho que fue detectado a través de las cámaras de monitoreo que alertaron a las autoridades correspondientes.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que la alerta permitió la reacción inmediata de la Policía Nacional que logró la captura de los delincuentes tan solo unos minutos después de robarle a los dos jóvenes.



"Esos sujetos utilizaban la falsa autoridad para intimidar y engañar a las personas y luego robarle sus pertenencias. Queremos que la ciudadanía tenga la certeza de que estamos vigilando, que estamos monitoreando y que estamos actuando. Cada cámara, cada visualizador y cada patrulla de nuestra policía están trabajando para protegerlos y para ir detrás de quienes intenten aprovecharse de nuestra gente", expresó el funcionario.

Mientas que los tres delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse pendiente de posibles engaños por parte de falsos policías o funcionarios públicos.