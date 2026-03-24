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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a 3 falsos agentes de la Sijín que mediante engaños cometían hurtos en Medellín

Capturan a 3 falsos agentes de la Sijín que mediante engaños cometían hurtos en Medellín

Los delincuentes simulaban supuestas requisas para robar las pertenencias de sus víctimas.

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