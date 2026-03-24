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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Denuncian estafa masiva en Medellín en al menos tres concesionarios de carros

Denuncian estafa masiva en Medellín en al menos tres concesionarios de carros

Aunque las mismas víctimas se han agrupado, serían más de 100 quienes quedaron sin plata y sin vehículo; alcalde prometió acompañamiento.

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