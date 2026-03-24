Denuncian estafa masiva en Medellín en al menos tres concesionarios de carros. Aunque las mismas víctimas se han agrupado, serían más de 100 quienes quedaron sin plata y sin vehículo; alcalde prometió acompañamiento.

Lo que parecía ser la historia de unos pocos, terminó destapando una olla podrida del comercio de carros en Medellín, que involucra por lo menos tres empresas “fachada”, las cuales según las denuncias, jugaron con los sueños de cientos de familias que querían tener su vehículo propio.

Blu Radio habló con una de las perjudicadas, Valeria López, quien junto a su esposo acudieron al concesionario Autos MG en la Milla de Oro en El Poblado para vender su carro y les quedaron debiendo 77 millones de pesos, situación que ya pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“El carro que nos lo vendieron en 85 millones de pesos, pero se supone que ahí se acaban lo de la para pagar la tecnomecánica que por eso fueron lo de las multas y supuestamente nos quedan como 77 millones de pesos y nos metimos a ver las multas y solo pago tres. De las seis solo pago tres”, relató.



Todo comenzó en el mes de enero cuando entregaron un Toyota Corolla híbrido modelo 2021, del cual solo recibieron un anticipo de 3 millones de pesos pese a tener un contrato de compraventa autenticado en notaría y a que la promesa era recibir el restante al mes siguiente.

Pero lo que terminó sucediendo fue peor si se tiene en cuenta que incluso ya encontraron la familia que adquirió el vehículo, al parecer pagó la totalidad del valor, y aún en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) aparece a nombre del denunciante. López aseguró que con ello están haciendo estafa doble: a la pareja que quería vender su carro y a los incautos que lo compraron, por lo que le pidió a las autoridades que haya regulación.

“Hay mucha gente que dice…()...Ay, sí, yo me deben una plata desde el 2000, no sé, 24. Sí, es un llamado a las autoridades a regular este tipo de lugares y bueno, a que miremos a ver qué realmente pasó, quiénes están detrás de esto, porque pues sí es algo muy delicado y muchas familias perjudicadas. Gente que financió, que les hizo préstamos para tener su carro y bueno, no lo tienen en este momento”, agregó.

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Tras divulgar su testimonio en redes sociales y medios de comunicación, más y más víctimas han aparecido y ahora superan las 100, lo que se complicó sui se tiene en cuenta que en la mencionada empresa hay un aviso que informa el cese de actividades y un número de contacto para reclamos.

Ante la oleada de testimonios, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó que ya se han identificado múltiples víctimas y que el caso involucraría al menos tres empresas fachada, utilizadas para cometer las estafas en concesionarios de vehículos.

Indicó que las denuncias están siendo unificadas mientras las autoridades recopilan información como placas de vehículos, recorridos, montos de dinero, números de contacto y posibles responsables. Según dijo, estos datos hacen parte de la investigación en curso, que busca esclarecer el modus operandi y dar con los implicados para que respondan ante la justicia.