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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras solicitud para intervención del UNDMO, manifestantes abrieron vía Medellín-Costa Caribe

Tras solicitud para intervención del UNDMO, manifestantes abrieron vía Medellín-Costa Caribe

La solicitud se hizo luego de que hostigamientos a una misión médica, la quema de la motocicleta de un ciudadano y, días atrás, la incineración de una lancha privada.

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