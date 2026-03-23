Tras solicitud para intervención del UNDMO, manifestantes abrieron vía Medellín-Costa Caribe

En medio de las tensiones en el municipio de Caucasia por el paro minero que completa ocho días de bloqueos, los manifestantes anunciaron que abrirán la vía de manera continua por tres horas, hasta las cuatro de la tarde en este tramo que comunica a Medellín con la Costa Caribe y viceversa, como parte del plan retorno en el que miles de vehículos pasan por esta zona.

Luego de evidenciar la presencia de la UNDMO (antiguo ESMAD), Cristian Hincapié, líder de la mesa minera bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, anunció esta medida: “La provocación por parte del gobernador está, y desbloquearemos la vía como forma de demostrar que estamos con el pueblo. Si ya hay presencia del Undmo, nos daremos de cuenta si lo que firmó un viceministro de Defensa no se respeta”, manifestó.

Y es que justamente en el acta de acuerdos parciales quedó consignado que habrá “garantía de no estigmatización y judicialización en el marco del ejercicio de la protesta social pacífica adelantada por la mesa minera”, documento que firmaron representantes de los ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente, Defensa, Interior y la Agencia Nacional Minera.

Esta mañana, en el PMU participaron el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, así como el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti; delegados del Ministerio de Minas y Energía, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, así como la Fuerza Pública -Policía Nacional y Ejército Nacional-, el alcalde de Caucasia y otras entidades.



“El paro ha derivado en graves hechos de violencia. Por eso, se ordena la intervención de la Fuerza Pública para restablecer el orden y garantizar la movilidad y los derechos de la mayoría de los habitantes del Bajo Cauca, hoy vulnerados. Esta decisión no afecta los procesos de formalización que adelanta el Ministerio de Minas”, señaló el gobernador.

Vale la pena recordar que la solicitud de intervención de la Fuerza Pública, se hizo luego de que se reportara el hostigamiento a una misión médica, la quema de la motocicleta de un ciudadano y, días atrás, la incineración de una lancha de una empresa privada.