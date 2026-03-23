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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desmantelan ‘deshuesadero’ de celulares en Medellín tras inspección a 5.000 equipos

Desmantelan ‘deshuesadero’ de celulares en Medellín tras inspección a 5.000 equipos

El reciente operativo terminó con la captura de cuatro personas por el delito de receptación, que implica penas entre los 4 y 12 años de prisión.

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