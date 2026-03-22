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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín fue capturado un feminicida después de una investigación que tomó casi tres meses

En Medellín fue capturado un feminicida después de una investigación que tomó casi tres meses

El protocolo de necropsia de Medicina Legal determinó que la causa del fallecimiento fue sofocación, pues en un primer momento quedó como muerte por establecer.

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