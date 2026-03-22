En Medellín fue capturado un feminicida después de una investigación que tomó casi tres meses

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó la captura de Juan Manuel Quiceno, un hombre investigado por asesinar a su compañera sentimental y al que le siguieron la pista por varios meses.

Los hechos ocurrieron en el barrio Santa Cruz, zona nororiental de Medellín y fue justo un día después de la nochebuena del año pasado, cuando murió Mónica Liliana Ramírez Escobar. De inmediato el caso fue reportado a las autoridades quienes llegaron al sitio para atender la emergencia.

Inicialmente el caso fue reportado como muerte por establecer, sin embargo, después de una proceso más minucioso, el protocolo de necropsia de Medicina Legal determinó que la causa del fallecimiento fue sofocación. El secretario de seguridad y convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.

"La víctima sería Mónica Liliana Ramírez, compañera sentimental de Juan Manuel Quiseno, el homicida. Y esta mujer fue encontrada sin vida al interior de su residencia. Inicialmente quedó como una muerte por establecer porque no se encontraron signos de violencia. Sin embargo, Medicina Legal hizo lo propio. Dictaminó entonces que se trataba de una muerte violenta", señaló.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante en proceso de investigación se hicieron entrevistas a conocidos, vecinos y a familiares, además, se revisaron cámaras de seguridad y se hicieron interceptaciones telefónicas, se extrajo material de algunos celulares y gracias a todas esas evidencias se pudo determinar que su pareja, había sido el señalado responsable del feminicidio.

Posteriormente el hombre fue capturado por uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en inmediaciones del CAI del barrio el Playón. La Fiscalía solicitó la orden de captura por feminicidio agravado y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza su proceso judicial.

