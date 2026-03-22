Operativos en corredor del Metroplús en Medellín dejan 1.000 comparendos y 550 inmovilizados

La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que continúa fortaleciendo los operativos de control en el corredor exclusivo para el uso del Metroplús en La 45 del barrio Manrique. Según las autoridades, lo que se busca en esta zona de la ciudad es que se combata la indisciplina de la ciudadanía que usa el carril para andar en vehículos.

La información entregada por la Alcaldía de Medellín es que los procedimientos se hacen con la compañía de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Ejército Nacional que a la fecha han hecho 27 intervenciones en el corredor del Metroplús.

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, explicó que esta es una de las zonas priorizadas por las autoridades debido al constante uso irregular de este corredor en donde son frecuentes los accidentes de tránsito protagonizados por motocicletas.

"Con los operativos sostenidos y permanentes para combatir la indisciplina vial en este sector de la ciudad. En articulación con nuestra policía metropolitana del Valle de Aburrá, nuestro ejército nacional, hemos realizado 27 en lo corrido del presente año", indicó.



Hay que mencionar que durante los procedimientos se han hecho 980 comparendos por diferentes incumplimientos a la ley y que evidentemente ponen en riesgo a la comunidad del sector. Además, han sido inmovilizados 556 vehículos debido a los operativos en La 45 de la capital de Antioquia.

Las autoridades mencionaron que las infracciones más recurrentes están asociadas a maniobras peligrosas, circulación sin los elementos exigidos por la ley y también por moverse sin la documentación vigente como la conducción sin licencia, SOAT o la revisión técnico-mecánica.

