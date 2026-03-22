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Operativos en corredor del Metroplús en Medellín dejan 1.000 comparendos y 550 inmovilizados

Según la Alcaldía de Medellín van 27 intervenciones, procedimientos que se adelantan en compañía de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Ejército Nacional.

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