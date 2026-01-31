En vivo
Blu Radio  / Nación  / Es oficial: gasolina baja 500 pesos en febrero, ya está la resolución firmada

Es oficial: gasolina baja 500 pesos en febrero, ya está la resolución firmada

A partir del próximo mes, en toda Colombia se deberá aplicar este cambio, así lo confirmó el Ministro de Minas y Energía, tras superar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

