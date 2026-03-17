Refuerzan seguridad en Santander por llegada de bandas criminales desde Antioquia

Las autoridades en Santander reforzaron los operativos de seguridad en el Magdalena Medio, especialmente en Barrancabermeja, ante la presencia de bandas criminales que estarían llegando desde Puerto Berrío para delinquir y expandir sus actividades ilegales.

De acuerdo con la Policía, estas estructuras tendrían presuntos vínculos con el Clan del Golfo y estarían enfocadas en el tráfico de estupefacientes, así como en el control de rutas estratégicas en el Magdalena Medio.

El refuerzo de la Fuerza Pública se da en medio de la tensión que se vive en la región tras recientes hechos de violencia, entre ellos la masacre registrada en Cimitarra, lo que ha encendido las alertas por la posible expansión de estos grupos ilegales.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que ya fueron desplegadas unidades en zona rural para contener la situación: “Fueron desplazadas unidades de apoyo en el corregimiento de Puerto Olaya, ya son 5 hechos que han sido cometidos por estos grupos de delincuencia, pero realmente están alineados al grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente la estructura ‘Pacíficadores de Sabana’ bajo el mando de alias ‘Machacado’, quien estaría dinamizando el sistema de extorsión y tráfico de estupefacientes en el área de Puerto Berrío y con intenciones criminales de expandirse hacia Cimitarra y sus corregimientos a través del río Magdalena”, indicó.



Por este hombre esta vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos que permitan información para su captura o desarticulación de integrantes

Según información oficial, se incrementaron las labores de inteligencia, patrullajes y presencia policial en corredores estratégicos, con el objetivo de frenar el avance de estas organizaciones y evitar nuevos hechos violentos.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y confirmaron que se mantienen los operativos en toda la región para garantizar la seguridad y contener la expansión de estas estructuras criminales.