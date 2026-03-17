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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Refuerzan seguridad en Santander por llegada de bandas criminales desde Antioquia

Refuerzan seguridad en Santander por llegada de bandas criminales desde Antioquia

Las autoridades advierten que estas estructuras, con vínculos al Clan del Golfo, que buscan expandirse a todas las regiones del Magdalena Medio.

Vereda San Juan de la Carrilera, zona rural de Cimitarra, en Santander.
Imagen de las autoridades. Vereda San Juan de la Carrilera, zona rural de Cimitarra, en Santander,
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 17 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

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