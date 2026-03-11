Medellín tendrá nuevo puente vehicular sobre La Iguaná: beneficiará obras del Metro de La 80

En el occidente de Medellín, la alcaldía iniciará una nueva fase de obras para mejorar su infraestructura vial con la construcción de un puente más amplio sobre la quebrada La Iguaná. Esta intervención hace parte del proyecto Metro de la 80 y busca fortalecer la movilidad en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

De acuerdo con lo anunciado, a partir del 11 de marzo de 2026 comenzará el traslado de redes de servicios públicos, paso previo a la demolición del actual puente vehicular ubicado en la avenida 80, a la altura del sector del Éxito de Robledo. La obra permitirá construir una nueva estructura con mejores condiciones de seguridad y capacidad vial.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, explicó que la demolición del puente es fundamental para avanzar en el desarrollo del Metro de la 80: "Es un paso clave para avanzar en el proyecto Metro de la 80. La nueva estructura permitirá mejorar la movilidad en este corredor estratégico del occidente de Medellín y garantizar las condiciones para la futura operación del sistema. Su construcción contempla actividades de cimentación, apoyos, montaje de superestructura y adecuación de vías, con trabajos programados las 24 horas del día”, manifestó el secretario.

Las obras se ejecutarán en dos etapas. Primero se realizarán cierres parciales nocturnos para el traslado de redes de servicios públicos. Posteriormente, desde el 18 de marzo y hasta nuevo aviso, se aplicará el cierre total del puente mientras se adelantan los trabajos de demolición y reconstrucción.



Sector La Iguaná en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Cierres viales en Medellín por obras

El plan de manejo de tránsito contempla intervenciones en la avenida 80 entre las calles 60 y 62 en el costado occidental, así como entre las calles 59 y 60 en el costado oriental. Estas medidas impactarán la movilidad en barrios como San Germán, Los Colores, El Pesebre y Robledo.

La Secretaría de Movilidad implementará desvíos y semáforos provisionales en los corredores alternos para mitigar la congestión vehicular. Además, se suspenderá temporalmente la ciclorruta de la calle 60 entre las carreras 77B y 80 durante el desarrollo de la intervención.

Las autoridades recomendaron a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y priorizar el transporte público mientras avanzan las obras. Sin embargo, adelantaron también que agentes de tránsito estarán en la zona para regular la movilidad y acompañar a los diferentes actores viales.