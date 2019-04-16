En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Guerra Fría

Guerra Fría

  • El líder norcoreano Kim Jong-un
    El líder norcoreano Kim Jong-un
    Foto: AFP
    Mundo

    Corea del Norte presenta novedosa arma capaz de "reducir objetivos a cenizas"

    El cohete combina una precisión comparable a la de un misil balístico táctico con la capacidad de disparo simultáneo característica de las plataformas de cohetes de tubos múltiples.

  • bafta.JPG
    Elenco "Everything Everywhere All at Once".
    Foto: AFP
    Mundo

    Los Bafta, que premian lo mejor del cine británico, se debaten entre la guerra y la comedia

    Los Bafta se debatirán este domingo entre la crueldad de la guerra, representaba por "All Quiet On The Western Front", la película de habla no inglesa con más candidaturas de la historia y la comedia surrealista de "Everything Everywhere All At Once".

  • 282132_Madre de todas las bombas usada por Estados Unidos en Afganistán / Foto: AFP - US AIR FORCE
    Bomba nuclear
    Foto: AFP
    Mundo

    Catástrofe nuclear: los momentos de la historia en los que el mundo temió lo peor

    Las recientes amenazas del presidente ruso Vladimir Putin de usar un arma atómica en la guerra que libra en Ucrania han encendido las alarmas.

  • Joe Biden
    Joe Biden
    Foto: AFP
    Mundo

    ¿Qué tan cerca estamos del apocalipsis? Preocupante advertencia de Biden

    El presidente Joe Biden afirmó que la humanidad está cerca de un apocalipsis debido a las acciones militares nucleares que ha tomado Rusia.

  • fundeu.PNG
    Fundeu
    Foto: Fundéu
    Educación

    “Apocalipsis” y “armagedón”, ¿cuál es la diferencia?

    “Biden afirma que el ‘Armagedón nuclear’ está más cerca”, “Para Biden no existe la posibilidad de utilizar fácilmente un arma táctica y no acabar en el Armagedón”, ¿qué es lo correcto?

  • Guerra Rusia - Ucrania.jpg
    Guerra Rusia - Ucrania
    Foto: AFP
    Mundo

    Riesgo de un apocalipsis está en su punto más alto desde 1962: Biden

    El presidente estadounidense indicó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, se encuentra en una situación en la que es difícil encontrar una salida

  • Mijaíl Gorbachov (1).jpg
    Mijaíl Gorbachov
    Foto: AFP
    Mundo

    ¿Quién era Mijaíl Gorbachov, el líder ruso que puso fin a la Guerra Fría?

    Mijaíl Gorbachov, último dirigente soviético, falleció este martes, a los 91 años.

  • misil.PNG
    Prácticas con misiles militares de Rusia.
    Foto: AFP, archivo
    Mundo

    El mundo se dirige hacia una nueva era de rearme nuclear, según Sipri

    A principios de 2022, las nueve naciones dotadas de "la bomba” poseían 12.705 cabezas nucleares, unas 375 menos que a principios de 2021.

  • 374028_Foto: https://solquintanaroo.com/
    Foto: https://solquintanaroo.com/
    Sociedad

    Efemérides: lo que pasó un día como hoy

    Fracasa en Alemania el intento de golpe de Estado organizado por Adolf Hitler. Otros hechos en la historia en las efemérides de hoy.

  • 377141_xi_jinping_foto_afp.jpg
    xi_jinping_foto_afp.jpg
    WANG ZHAO/AFP
    Mundo

    Presidente chino, Xi Jinping, advierte sobre el desarrollo de una nueva Guerra Fría en el mundo

    El régimen comunista teme que Joe Biden quiera unir a los países occidentales contra el gigante asiático.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad