Corea del Norte presenta novedosa arma capaz de "reducir objetivos a cenizas"
El cohete combina una precisión comparable a la de un misil balístico táctico con la capacidad de disparo simultáneo característica de las plataformas de cohetes de tubos múltiples.
Los Bafta, que premian lo mejor del cine británico, se debaten entre la guerra y la comedia
Los Bafta se debatirán este domingo entre la crueldad de la guerra, representaba por "All Quiet On The Western Front", la película de habla no inglesa con más candidaturas de la historia y la comedia surrealista de "Everything Everywhere All At Once".
Catástrofe nuclear: los momentos de la historia en los que el mundo temió lo peor
Las recientes amenazas del presidente ruso Vladimir Putin de usar un arma atómica en la guerra que libra en Ucrania han encendido las alarmas.
¿Qué tan cerca estamos del apocalipsis? Preocupante advertencia de Biden
El presidente Joe Biden afirmó que la humanidad está cerca de un apocalipsis debido a las acciones militares nucleares que ha tomado Rusia.
“Apocalipsis” y “armagedón”, ¿cuál es la diferencia?
“Biden afirma que el ‘Armagedón nuclear’ está más cerca”, “Para Biden no existe la posibilidad de utilizar fácilmente un arma táctica y no acabar en el Armagedón”, ¿qué es lo correcto?
Riesgo de un apocalipsis está en su punto más alto desde 1962: Biden
El presidente estadounidense indicó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, se encuentra en una situación en la que es difícil encontrar una salida
¿Quién era Mijaíl Gorbachov, el líder ruso que puso fin a la Guerra Fría?
Mijaíl Gorbachov, último dirigente soviético, falleció este martes, a los 91 años.
El mundo se dirige hacia una nueva era de rearme nuclear, según Sipri
A principios de 2022, las nueve naciones dotadas de "la bomba” poseían 12.705 cabezas nucleares, unas 375 menos que a principios de 2021.
Efemérides: lo que pasó un día como hoy
Fracasa en Alemania el intento de golpe de Estado organizado por Adolf Hitler. Otros hechos en la historia en las efemérides de hoy.
Presidente chino, Xi Jinping, advierte sobre el desarrollo de una nueva Guerra Fría en el mundo
El régimen comunista teme que Joe Biden quiera unir a los países occidentales contra el gigante asiático.