Día Cívico y avenida con su nombre, los homenajes aprobados en Bogotá para Miguel Uribe

El Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 768 de 2025 que rinde homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay, exconcejal, expresidente del Cabildo Distrital y exsenador de la República, con una serie de reconocimientos en distintos espacios de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la bancada del Centro Democrático, establece que la Avenida Calle 34 pasará a llamarse “Avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay”, en el tramo comprendido entre la carrera Séptima y la avenida de Las Américas con calle 26.

Además, el Distrito podrá asignar su nombre a una estación del Sistema Integrado de Transporte Público, lo que incluye la primera línea del Metro de Bogotá, estaciones de TransMilenio o incluso el sistema de cable aéreo.

El acuerdo también contempla otras acciones simbólicas para preservar la memoria del dirigente político. Entre ellas se encuentra la denominación del Salón presidentes Miguel Uribe Turbay en el Concejo de Bogotá, la instalación de un busto en la plazoleta interna del Cabildo, un óleo en el Salón Comuneros y un monumento en el mausoleo del Cementerio Central.



Asimismo, el Parque El Golfito, en la localidad de Fontibón —lugar donde ocurrió su atentado— será renombrado como Parque Miguel Uribe Turbay y contará con un monumento en su honor.

Miguel Uribe // Foto: Facebook Miguel Uribe

El proyecto también abre la posibilidad de que otros espacios culturales o deportivos de la ciudad lleven su nombre, como el estadio Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes o el CEFE Chapinero, siempre que exista viabilidad técnica y jurídica. Sin embargo, esto no es un hecho.

En el ámbito educativo, el acuerdo establece que una nueva sede educativa distrital podrá llevar su nombre y que se promoverán espacios académicos y de investigación sobre su legado, en articulación con instituciones educativas, el sector privado y organizaciones sociales.

Una de las medidas más representativas incluidas en este proyecto es que el 11 de agosto de cada año será declarado día cívico en Bogotá, en honor a su memoria. En esa fecha se promoverán actividades conmemorativas dentro de la llamada “Caminata de la Solidaridad”, incluyendo la media maratón Miguel Uribe Turbay.

Desde la bancada que impulsó la iniciativa, entre los que estuvieron los concejales Andrés Barrios, Óscar Ramírez Vahos, Sandra Forero, Humberto ‘Papo’ Amín, Julián Uscátegui, Diana Diago y Andrea ‘Tata’ Hernández, señalaron que este reconocimiento busca destacar el liderazgo y la trayectoria pública de Uribe Turbay, quien se desempeñó como concejal de Bogotá, fue también presidente del Concejo, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República.

Los concejales también resaltaron que uno de los ejes de su pensamiento político fue la seguridad, al sostener que “sin seguridad no hay paz” y que fortalecer la institucionalidad y la Fuerza Pública era clave para garantizar la libertad y el desarrollo del país.

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático Foto: Blu Radio