Capellán del Congreso: "Votar libremente y en conciencia en las elecciones del 8 de marzo"

Durante su mensaje, Monseñor Pedro Mercado Cepeda, Capellán del Congreso de la República, señaló que el voto no debe asumirse únicamente como un deber ciudadano, sino también como un compromiso ético y espiritual con el futuro del país.

“No se trata de una obligación meramente que tenemos como ciudadanos, sino también como hombres y mujeres de fe. Estamos llamados a participar activamente desde el Evangelio, desde nuestros valores y creencias, en la construcción del futuro de Colombia, de nuestra nación”, afirmó.

Monseñor Mercado destacó que el Congreso es “la casa de la democracia” y que allí se toman decisiones que impactan directamente el presente y el futuro de la Nación. Por esa razón, invitó a los electores a informarse y votar a conciencia por candidatos que representen principios como la defensa de la vida, la justicia, la equidad y la reconciliación.

“En el Parlamento mucho se discute, lo llamamos la casa de la democracia y por tanto es importante que todos nosotros, pero especialmente hombres y mujeres de fe, votemos a conciencia por aquellos hombres y mujeres que puedan mejor representar los valores de Cristo, los valores del Evangelio, en esa casa de la democracia donde se van a definir muchas cosas importantes para el presente y el futuro de nuestro país”.



También reconoció que existe una creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado, particularmente hacia el Congreso. Sin embargo, aseguró que dentro de esta, también hay liderazgos valiosos y personas comprometidas con el país.

“Hoy vivimos en una enorme desconfianza a las instituciones de la República y particularmente al Congreso de la República. Sin embargo, puedo darle fe que en el Congreso ocurren también cosas buenas, cosas muy buenas, que hay gente muy valiosa, que Colombia tiene nuevos liderazgos, que hay también allí en el Congreso de la República, una presencia muy importante, muy valiosa de hombres y de mujeres de fe”, aseguró.

Finalmente, el capellán reiteró su invitación a participar en la jornada electoral y a ejercer el derecho al voto de manera responsable.

“Un mensaje de esperanza porque Colombia tiene mucho futuro a pesar de las dificultades, tenemos sin lugar a dudas, las herramientas para salir adelante como pueblo. Los invito a votar, a votar libremente, a votar en conciencia y a votar sobre todo con mucha fe en el futuro de nuestro país”, concluyó.