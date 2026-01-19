En vivo
Presidencia justifica contrato para la defensa de Petro por su inclusión en Lista Clinton

Presidencia justifica contrato para la defensa de Petro por su inclusión en Lista Clinton

En octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton.

