Paloma Valencia ofreció la Vicepresidencia a Juan Daniel Oviedo; fórmula se anunciará mañana

La candidata presidencial Paloma Valencia sostuvo este miércoles una reunión clave con el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, en la que le ofreció formalmente ser su fórmula vicepresidencial.

Tras el encuentro, Oviedo confirmó que la propuesta se hizo durante la conversación y que será la propia candidata quien anuncie oficialmente la decisión este jueves.

El encuentro se llevó a cabo en un hotel de Bogotá y se extendió por más de una hora. La reunión comenzó sobre las 10:00 de la mañana y, según se conoció, se realizó sin la presencia de asesores, luego de varios días de conversaciones previas entre los equipos de ambas campañas.

Hacia el mediodía, Oviedo salió del lugar para atender a los medios de comunicación y entregar detalles de lo discutido durante el encuentro. En sus declaraciones confirmó que Valencia le planteó directamente la posibilidad de integrarse a su fórmula presidencial.



Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Foto: captura de video

“Hubo un ofrecimiento y ella va a tener la decisión a partir de todo el escenario de evaluación que tiene que hacer con su partido y con la conformación de la coalición”, explicó Oviedo al responder preguntas de los periodistas.

El exdirector del Dane señaló además que durante la conversación se abordaron varias inquietudes que habían surgido en los últimos días entre ambos sectores políticos. Según dijo, se trató de preguntas necesarias para avanzar en la construcción de un proyecto conjunto y no de “líneas rojas”.

Publicidad

“Estamos muy contentos porque aquí hay que demostrarle a Colombia que podemos sumar entre distintos, con las verdades y diferencias que tenemos, pero pensando siempre en el país”, agregó.

Aunque Oviedo evitó confirmar de forma directa si será la fórmula vicepresidencial, sí reconoció que aceptó la posibilidad durante el diálogo. Sin embargo, insistió en que será Valencia quien comunique oficialmente la decisión final.

Se espera que este jueves la candidata, quien resultó ganadora de la Gran Consulta por Colombia, anuncie públicamente quién la acompañará como fórmula vicepresidencial en la contienda por la Presidencia de Colombia. La decisión marcaría el primer gran paso en la conformación de su campaña de cara a las elecciones.