Paloma Valencia ofreció la Vicepresidencia a Juan Daniel Oviedo; fórmula se anunciará mañana

Paloma Valencia ofreció la Vicepresidencia a Juan Daniel Oviedo; fórmula se anunciará mañana

Tras una reunión privada en Bogotá, Oviedo aseguró que “hubo un ofrecimiento y ella va a tener la decisión”.

